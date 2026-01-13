La empresa paraguaya Kaizen Energy, especializada en energías renovables, ampliará hasta 10 veces la capacidad actual de generación del parque solar fotovoltaico de Cutral Co, Neuquén. Para la compañía, se trata de una operación estratégica: consiste el inicio de su proceso de expansión internacional.

El proyecto se formalizó mediante la firma de un acto de compromiso con la Municipalidad de Cutral Co, que habilita el desarrollo de una iniciativa privada para ampliar la capacidad instalada del parque hasta 30 megawatts (Mw).

Actualmente, Cutral Co tiene un parque solar operativo de 3,1 Mw, que está habilitado para comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Lo acordado ahora por Kaizen y la Municipalidad se trata de una etapa inicial, pero estratégica, que habilita el avance administrativo y técnico del proyecto, que ya tiene las autorizaciones de la Cammesa, la empresa mixta que gestiona el MEM, y del Estado Nacional.

Durante la firma del acta estuvieron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el jefe de Gabinete y Gobierno de esa ciudad, Walter Mardones; y el CEO de Kaizen Energy, Claudio Escobar.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el CEO de Kaizen Energy, Claudio Escobar

La inversión responde a la estrategia de internacionalización de Kaizen. Será su primer desarrollo fuera de Paraguay. La elección de Neuquén, explicó el grupo, es por su rol estratégico dentro del mapa energético argentino -la provincia concentra la mayoría del territorio de Vaca Muerta, una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo-, así como a las condiciones técnicas y regulatorias favorables para proyectos de energías renovables.

Kaizen Energy es una empresa paraguaya especializada en el desarrollo e implementación de soluciones de energía renovable, principalmente, solar fotovoltaica. Fundada en noviembre de 2022, ofrece servicios integrales, que incluyen el diseño, instalación y monitoreo de sistemas solares inteligentes adaptados a hogares, comercios e industrias, así como soluciones avanzadas de almacenamiento energético con tecnologías de vanguardia.

En 2025, la Argentina generó un total de 24.097 gigawatts hora (Gwh) de energías renovables, un 5,3% más que en 2024, según datos de Cammesa. Fue el mayor nivel de generación de la historia y casi 10 veces superior a los 2632 de 2016, año que se lanzaron las rondas RenovAR, licitaciones con las que el gobierno de Mauricio Macri buscó ampliar el parque de generación.

En términos de participación sobre la demanda total de electricidad, el año pasado también fue récord: 18,8%, contra 16,3% de 2024. En 2016, las fuentes verdes aportaban apenas el 2 por ciento.