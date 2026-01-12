Genneia, la mayor empresa de generación de energías renovables en la Argentina, anuncia oficialmente el regreso de Jorge Brito como presidente de su directorio.

Brito, quien ya ha desempeñado este cargo exitosamente entre diciembre de 2015 y abril de 2022, retoma la conducción de la compañía, continuando con el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la posición de Genneia como el actor principal en la generación de energía limpia, tanto eólica como solar.

Junto a sus nuevas responsabilidades en Genneia, Brito continúa desempeñándose como presidente del directorio del Banco Macro, cargo que ocupa desde marzo de 2023.

Recientemente, Genneia puso en operación el Parque Solar San Rafael, superando de esta manera los 1500 megawatts (Mw) de potencia instalada renovable y consolidando su liderazgo en el sector. Con sus ocho parques eólicos y seis solares en funcionamiento, la empresa lleva una inversión acumulada superior a u$s 1600 millones desde 2016.

Asimismo, la compañía se posiciona hoy también como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de u$s 1280 millones colocados hasta la fecha.

Genneia actualmente lidera el sector con una capacidad instalada que la posiciona a la vanguardia de la industria, operando los parques eólicos y solares más importantes del territorio nacional.

“ Es un orgullo volver a presidir una compañía que es emblema de la energía del futuro en nuestro país. Nuestro foco seguirá puesto en la innovación, la sostenibilidad y en continuar ampliando nuestra matriz renovable para acompañar el crecimiento de la industria argentina ”, señaló Brito.

César Pablo Rossi, quien se desempeñó en la presidencia hasta ahora, continuará ejerciendo el cargo de director titular por el término restante de su mandato, informó además la empresa en una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Genneia tiene un 20% del total de la potencia instalada de generación renovable en la Argentina, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar. La reciente entrada en operación del Parque Solar San Rafael en Mendoza, junto con la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris y la inauguración del Parque Eólico La Elbita en la provincia de Buenos Aires, ha elevado la capacidad total de energía renovable de Genneia a más de 1540 Mw, consolidando su liderazgo en el sector y marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país.

Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, Genneia cuenta con una capacidad total de 945 Mw en energía eólica.

Actualmente, la compañía avanza con la construcción del Parque Solar San Juan Sur, con una capacidad de 130 Mw, ubicado en la provincia de San Juan.

Con sus seis parques solares en operación —Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y la reciente incorporación de San Rafael (140 Mw) — Genneia alcanza un total de 630 Mw de capacidad instalada en energía solar.