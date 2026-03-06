PCR firmó con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla inglés) un convenio de financiamiento para la construcción de su nuevo Parque Eólico Olavarría, proyecto que desarrollará para abastecer de electricidad renovable a la acerera ArcelorMittal Acindar y cuyo ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobó el Gobierno de Javier Milei. El desembolso en esa iniciativa es de u$s 275 millones. Con dos préstamos que sumarán u$s 110 millones, los fondos del brazo financiero del Banco Mundial cubrirán su construcción y, también, las obras necesarias para ampliar la capacidad de transmisión a lo largo del corredor de alta tensión Bahía Blanca-Abasto. En el Parque Eólico Olavarría, PCR instalará 29 aerogeneradores provistos por Vestas, con una capacidad total instalada de 185,6 mega-watts (Mw). La línea de transmisión a construir será de 25 kilómetros, que unirá el parque con la estación transformadora de Olavarría, y la ampliación y repotenciación de los capacitores en esa misma intalación y en la estación transformadora Ezeiza. Esto incrementará la capacidad de transporte de energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). “Se trata de la primera iniciativa de generación de energía renovable del país que incorpora infraestructura de transmisión financiada por el sector privado e integrada al SADI”, destacó la empresa en su comunicado. “Esta combinación de nueva generación limpia y mayor capacidad de transmisión contribuirá a reducir costos energéticos, mejorar la competitividad y consolidar un sistema eléctrico más resiliente”, agregó. El Parque Eólico Olavarría generará energía limpia equivalente al consumo anual de electricidad de, aproximadamente, 230.000 hogares. Asimismo, aportará importantes co-beneficios climáticos, incluida la reducción de unas 320.000 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente por año por parte de la industria. “Con esta inversión, apoyamos la ampliación de la oferta de energías renovables competitivas y fortalecemos la infraestructura y generación de empleo, que son esenciales para el desarrollo sostenible de la Argentina”, declaró Makhtar Diop, director general de la IFC. “Nuestra alianza con PCR moviliza capital privado para ofrecer energía confiable y accesible, al tiempo que amplía la capacidad de transmisión, contribuyendo a impulsar el crecimiento, mejorar la competitividad y aprovechar todo el potencial de la economía argentina“, agregó. “Este acuerdo de financiamiento con la IFC nos permite avanzar en un proyecto que integra infraestructura estratégica, energía renovable y generación de oportunidades para las comunidades y las cadenas de valor”, indicó, por su parte, Martín Brandi, CEO de PCR. “Este tipo de iniciativas fortalecen la competitividad del país, promueven inversiones de largo plazo y consolidan una base sólida para un crecimiento sostenible que beneficie a toda la sociedad”, completó. Además del financiamieto, la IFC brindará asesoría técnica para asegurar que el proyecto cumpla con estándares internacionales en materia ambiental y social, en línea con las normas de desempeño de la entidad. Esto contribuirá a fortalecer las prácticas de sostenibilidad, mejorar la gestión de riesgos y movilizar mayor inversión privada hacia los sectores de energías renovables e infraestructura en la Argentina, explicó. La IFC actúa como estructurador líder de un préstamo corporativo senior por u$s 110 millones otorgado a una sucursal dedicada -es decir, exclusiva para este proyecto, como exige el RIGI- de Generación Eléctrica Argentina Renovable (GEAR I), garantizado por esta sociedad y por PCR. El préstamo incluye un tramo A de u$s 30 millones a ser aportados con recursos propios de la IFC y un tramo B por un total de u$s 80 millones. Estos fondos serán aportados por bancos de desarrollo y entidades comerciales. El repago de los préstamos se realizará entre los siete y nueve años desde su otorgamiento. Integrante del grupo Banco Mundial, la IFC es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y, en su ejercicio 2025, comprometió un récord de u$s 71.700 millones para empresas privadas e instituciones financieras de esos países. Por su parte, PCR es una empresa argentina con más de 100 años de trayectoria. Especializada en hidrocarburos, energías renovables y cemento, es la compañía privada más antigua de la industria petrolera nacional, la principal cementera de la Patagonia y uno de los líderes de generación de electricidad verde. Actualmente, opera cuatro parques eólicos, con una potencia total de 545 Mw, ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Su división cemento tiene dos plantas (Comodoro Rivadavia y Pico Truncado), con una capacidad instalada de 800.000 toneladas por año. En tanto, su unidad de Oil & Gas opera en La Pampa y Mendoza, y cuenta con seis áreas de exploración y explotación en Ecuador. Su producción total neta es de 20.878 barriles diarios. Desde 2022, además, la empresa desarrolla proyectos de inversión en energía en los Estados Unidos.