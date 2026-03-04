Genneia cerró un acuerdo de financiamiento con BID Invest por hasta u$s 320 millones, recursos que destinará a ampliar su cartera de parques solares, desarrollar infraestructura de almacenamiento de energía y avanzar en proyectos de transmisión eléctrica vinculados al crecimiento de la minería en el norte argentino. El convenio contempla un primer tramo por u$s 185 millones, con plazos de repago de entre 7 y 15 años, y forma parte de una estructura que puede ampliarse hasta el monto total previsto. Los fondos apuntan a acelerar nuevas inversiones renovables en distintas regiones del país. En concreto, el financiamiento permitirá avanzar con cuatro parques solares: San Rafael (180 MW) en Mendoza, San Juan Sur (129 MW) en San Juan, y dos proyectos en la provincia de Buenos Aires, Lincoln y Junín, con 20 MW cada uno. Además, parte del préstamo se utilizará para instalar un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 40 MW en el nodo Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires. Este tipo de infraestructura permite estabilizar la red eléctrica y cubrir picos de demanda, un componente cada vez más relevante en sistemas con alta participación de renovables. Un componente central del acuerdo es el foco en el desarrollo energético del norte argentino, donde el crecimiento de la minería de litio y cobre está impulsando la demanda de electricidad. En ese marco, BID Invest brindará asistencia técnica y financiera para estudios de transmisión eléctrica vinculados a proyectos de minerales críticos en la Puna y la región andina. La infraestructura busca garantizar que los nuevos emprendimientos mineros puedan operar con energía renovable competitiva, reduciendo la huella de carbono de las exportaciones. “Este financiamiento reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de la Argentina”, señaló Bernardo Andrews, CEO de Genneia, al tiempo que destacó que el acuerdo también refleja el interés internacional por el potencial energético del país. El nuevo financiamiento se inscribe en la estrategia de crecimiento que la empresa viene desplegando en los últimos años para posicionarse como proveedor de energía limpia para grandes consumidores industriales, especialmente el sector minero. Actualmente, la compañía cuenta con más de 1580 MW de capacidad renovable instalada entre parques eólicos y solares, lo que la ubica entre los principales generadores del segmento en el país. En el segmento solar, ya supera los 640 MW de capacidad, tras la reciente puesta en marcha del parque San Rafael en Mendoza. En los últimos meses, la empresa avanzó con la puesta en marcha de nuevos proyectos solares en el país. Entre ellos se destaca el parque solar San Rafael, en Mendoza, uno de los desarrollos más recientes de la compañía, que forma parte de su expansión en la región de Cuyo, donde también impulsa nuevas inversiones para ampliar la capacidad instalada. Con estos desarrollos, la empresa ya supera los 1580 MW de capacidad renovable instalada entre parques eólicos y solares, consolidándose como uno de los principales jugadores del mercado eléctrico argentino. Solo en energía solar, su capacidad supera los 640 MW, tras la incorporación de proyectos en Mendoza y San Juan.