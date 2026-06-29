Pinterest nació en marzo de 2010 como un tablero de corcho digital: un lugar donde guardar imágenes que inspiran, organizadas por categorías. Lo que nadie anticipó fue la velocidad con que crecería. Salió a bolsa en abril de 2019 y hoy tiene una capitalización de mercado de más de 10.000 millones de dólares.

Quince años después de su fundación, la plataforma ya no es solo un álbum de recortes virtual: registra 80.000 millones de búsquedas mensuales y el 85% de sus usuarios semanales tomó alguna decisión de compra a partir de un pin. Esta plataforma, que forma parte del inconsciente colectivo de quienes somos usuarios crónicos de internet y de aquellos que buscan constantemente la adaptación, finalmente tiene representación latina en su cúpula directiva.

Marcos Westphalen es un bonaerense criado en Martínez. Tiene 42 años de los cuales lleva 13 fuera de la Argentina (nueve en Dublín y los últimos cuatro en Ciudad de México); pero con su “viveza criolla” intacta acaba de asumir como Vicepresidente de Pinterest para América Latina. Antes de él, la región no tenía un liderazgo local de peso.

Tras casi dos décadas en Google apostó por Pinterest : “Me hace acordar a los inicios en Google, donde estaba todo por construir”. No es nostalgia; es estrategia.

Pinterest apuesta a conquistar la región con un argentino al mando y la IA como motor: cómo es su nuevo plan. Fuente: Pinterest

Un puesto que responde a una necesidad

El timing no es casual. En el primer trimestre de 2026 , Pinterest reportó ingresos de 1008 millones de dólares, un crecimiento del 18% interanual, y alcanzó 631 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, un récord histórico con un alza del 11% respecto al año anterior. Son ya diez trimestres consecutivos de crecimiento de usuarios en doble dígito.

Pero el dato que más le importa a Westphalen para justificar su llegada está en otro número: los ingresos de la región “Resto del Mundo”(donde se encuadra Latinoamérica) crecieron un 59%, convirtiéndose en la zona de mayor expansión de toda la compañía. El 83% de los usuarios de Pinterest ya está fuera de Estados Unidos.

En Argentina puntualmente, la plataforma cuenta con más de 13 millones de usuarios únicos mensuales, el equivalente al 35% de la población online del país, según datos de Comscore de septiembre de 2025. El 43% tiene entre 18 y 34 años, y contrariamente al imaginario popular que la asocia exclusivamente a mujeres, hoy aproximadamente un tercio de los usuarios argentinos son hombres.

Es decir, Pinterest tiene el fragmento de la población a la cual todas las marcas apuntan: la Generación Z y los millennials. Pero no dejá atrás a los baby boomers, quienes representan el 28% de los usuarios y acompañan a la Generación X con el 26%.

De la inspiración al asistente de compras: la IA como motor

Quien hoy entra a Pinterest para buscar recetas o tendencias de moda está, quizás sin saberlo, interactuando con uno de los sistemas de inteligencia artificial más especializados del mercado.

La plataforma entrena sus algoritmos con el llamado Taste Graph: la colección creativa más grande del mundo, con 500 mil millones de pines organizados en 10 mil millones de tableros. Esa base de datos de gustos e intenciones le permite a su IA identificar y recomendar contenido con un 30% más de precisión que otros modelos comerciales, según datos propios de la compañía.

Pinterest apuesta a conquistar la región con un argentino al mando y la IA como motor: cómo es su nuevo plan. Fuente: Pinterest

El resultado es un cambio profundo en el modelo de negocio. Pinterest ya no es solo una red de inspiración visual: el 50% de quienes llegan a la plataforma lo hacen con intención comercial. Y la plataforma registra más de 80.000 millones de búsquedas mensuales, más de lo que los usuarios de ChatGPT generan en prompts en el mismo período, a escala global.

“La mayor parte de las búsquedas en Pinterest no tienen marca... vos estas buscando el jean, no estás buscando la marca del jean. Hoy las marcas tienen una enorme oportunidad para aprovechar todo este espacio vacío y te diría que especialmente en la Argentina, donde en algunos sectores ya la competencia en otras plataformas hace que los precios y la pauta sea muy cara”. Marcos Westphalen en conversación con Infotechnology

La herramienta bandera de este giro hacia el performance es Pinterest Performance+, una solución de automatización basada en IA que ajusta segmentación, presupuesto y creatividades en tiempo real para maximizar conversiones.

Ya el 30% de los ingresos totales de Pinterest provienen de este tipo de campañas de bajo embudo, lo que marca una ruptura con la identidad histórica de la plataforma como canal de branding y consideración.

Internamente, la adopción es igual de significativa: el 78% de los ingenieros de Pinterest dice ser más productivo desde que incorporó IA a su flujo de trabajo, y el 40% de la fuerza comercial la usa a diario para detectar oportunidades y mejorar propuestas.

Pinterest: un caso de éxito tras otro

La teoría tiene respaldo empírico, y Westphalen los cita como prueba de que la propuesta no es promesa sino realidad.

Petrobras (Brasil): La petrolera tenía un desafío complejo: posicionar su liderazgo en la transición energética justa ante un público amplio, sin caer en el ruido o la confrontación típica de otras plataformas. Eligió Pinterest por su entorno de brand safety y porque sus usuarios están en modo descubrimiento activo, no en modo debate. Utilizando el formato Premiere Spotlight y alineando la campaña con la tendencia “Terra Futura” del informe Pinterest Predicts , logró un aumento de 6,9 puntos en pin awareness y 10,4 puntos en asociación de marca como líder en energía justa. Los CPMs resultaron un 15% más bajos que el benchmark del segmento, y el engagement creció un 55% por encima del promedio.

Liverpool (México): El retailer mexicano quería convertir clics en ventas reales. Usando campañas de Shopping con optimización de Performance+ e integrando la API de conversiones, logró multiplicar por 2,5 su tasa de conversión, duplicar sus ingresos atribuibles a Pinterest y alcanzar un ROAS de 10 veces la inversión.

The Home Depot (México): Apostó por una prueba A/B con Custom Promotions para personalizar sus mensajes de acuerdo a eventos comerciales del mes. Los anuncios con promociones personalizadas generaron un 47% más de clics y redujeron el costo por clic en un 34% frente a los anuncios estándar.

Esprit Colombia: La marca de moda integró su catálogo de VTEX con Pinterest para automatizar campañas dinámicas sin intervención manual diaria. El resultado fue un ROAS de 58 veces la inversión publicitaria y una reducción del 42% en el costo por adquisición.

El entorno positivo como ventaja competitiva de cara al futuro

Con estos ejemplos a cuestas, un estudio de Magna (la unidad de inteligencia de IPG Mediabrands), arroja un dato que explica por qué los anunciantes están poniendo atención: cuando un anuncio aparece en un entorno positivo, el consumidor es un 95% más propenso a comprar que cuando el mismo anuncio aparece en un contexto de contenido negativo o polarizado. Pinterest no tiene publicidad política. No tiene secciones de comentarios que derivan en peleas. No tiene algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de pantalla a cualquier costo.

“Es un entorno superseguro para las marcas”, dice Westphalen. “En otras plataformas no sabes dónde va a aparecer tu anuncio ni contra qué contenido.”

Esa premisa está en el corazón de la campaña de marca más ambiciosa que Pinterest lanzó en 2026, titulada “How did they do it?”. En dicho cortometraje producido completamente en casa por el equipo creativo interno de la compañía, usando videos caseros y fotos aportadas por los propios empleados.

La pieza captura la estética de un mundo pre-redes sociales, más auténtico, más libre, y termina con una premisa que resume la filosofía de Pinterest: lo mejor que podés encontrar online es una razón para salir a vivir offline. “It’s about life, not likes. Less URL. More IRL”.

En este mundo de la “vida real” es imposible no compararlo con el de las redes. Es allí donde radica una distinción que Westphalen traza con cuidado cuando le preguntan cómo compite Pinterest con TikTok, Instagram o YouTube. En esas plataformas, los usuarios entran sin un propósito claro y salen horas después sin saber bien qué hicieron: el doom scroll, el scroll de la angustia. En Pinterest, el scroll es, según datos propios, tres veces más lento. La gente llega con una intención.

“Nuestro objetivo no es que estés horas en la plataforma”, dice Westphalen. “Es que encuentres la idea que te lleve a hacer algo en el mundo real. Vas a buscar inspiración, la encontrás, y salís a comprar”.

En este contexto, Westphalen es claro sobre cuál es el trabajo que tiene por delante. Pinterest ya tiene presencia publicitaria abierta en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Tiene oficinas en São Paulo y Ciudad de México. Y tiene un plan de expansión que todavía no viene con número de inversión confirmado, pero sí con una estrategia definida: acercamiento a marcas, educación del mercado y eventos propios.

La primera edición de Pinterest Academy (un taller de capacitación para planificadores de medios y agencias) se realizó en Ciudad de México. La segunda se hace en Brasil. Y la expectativa es llevar el formato a Argentina, Chile y Colombia. “Nos van a ver mucho más activos en el mercado”, promete.

Pinterest apuesta a conquistar la región con un argentino al mando y la IA como motor: cómo es su nuevo plan. Fuente: Pinterest

Los verticales que más le interesan para la región no son solo retail. También viajes (donde la mayoría de las búsquedas todavía no tienen destino definido, lo que abre una ventana enorme para marcas como aerolíneas o agencias), consumo masivo y entretenimiento. MercadoLibre ya es uno de los principales anunciantes de Pinterest en la región.

Hoy Pinterest y Westphalen no construyen desde cero, sino desde la experiencia. Desde la convicción de que las mejores cosas todavía están por hacerse. Así, el vicepresidente y la plataforma son reflejo de dos caras de la misma moneda. Una plataforma que no te muestra lo que otros tienen, sino lo que vos podés llegar a ser. Que no te invita a compararte, sino a imaginarte. Y que, en un internet cada vez más ruidoso y más ansioso, apuesta a que todavía hay espacio para soñar con los ojos abiertos.