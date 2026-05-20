Grupo Corven redobla su presencia en posventa y pone el foco en el negocio de repuestos

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Grupo Corven, uno de los principales jugadores del negocio de movilidad, autopartes y neumáticos del país, decidió reforzar su estrategia de posventa con una apuesta centrada en ampliar el acceso a repuestos originales, sumar nuevos canales de comercialización y fortalecer el vínculo directo con el usuario final.

Hace pocos días, la compañía anunció el lanzamiento de seis tiendas oficiales en Mercado Libre para las marcas de su unidad de Movilidad Individual: Corven, Mondial, Bajaj, Kymco, Kawasaki y Triumph. Aunque la novedad pasa por el nuevo canal digital, puertas adentro la iniciativa apunta a fortalecer un negocio que gana cada vez más peso dentro del grupo.

Hasta ahora, Corven comercializaba repuestos a través de su red de concesionarios y distribuidores. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de compra llevaron a la empresa a sumar esta nueva alternativa.

Grupo Corven redobla su presencia en posventa

En conversación con El Cronista, Jonathan Vassino, gerente de Marketing, señaló que la estrategia no apunta únicamente a vender más piezas sino a “modificar la lógica de acceso al inventario”. En este sentido, explicó que los puntos de venta tradicionales suelen concentrar productos de alta rotación, como piezas de desgaste o consumibles, mientras que una parte importante del stock queda fuera de la disponibilidad inmediata del usuario.

Con el nuevo canal digital, el grupo busca acercar esa oferta completa al cliente final y poner a disposición una variedad mucho más amplia de productos para que el usuario pueda acceder a las piezas más demandadas.

La iniciativa también ayuda a acelerar los tiempos de respuesta, ampliar la cobertura territorial y garantizar respaldo oficial en cada compra. Los despachos se realizarán directamente desde los depósitos del grupo con distribución a todo el país.

En Corven aseguran que la estrategia de posventa atraviesa a toda la estructura de la compañía: “No es solamente una unidad de negocio de movilidad, no es solamente una marca; son todas las marcas, tanto neumáticos como autopartes, repuestos de camiones, de automotriz, entre otros”.