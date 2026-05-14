El sistema de Pico y Placa continúa vigente en distintas ciudades de Colombia como una de las principales medidas para ordenar el tránsito urbano y reducir la congestión vehicular. La restricción limita la circulación de carros, motos y taxis según el último número de la placa y el calendario definido por cada administración local. En este contexto, miles de conductores consultan a diario qué vehículos pueden circular y cuáles deben quedarse fuera de las vías en determinados horarios. En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué, la restricción opera con horarios y esquemas diferentes. Cada alcaldía publica sus propios decretos y cronogramas de rotación. En Bogotá, por ejemplo, la medida aplica de lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m. para vehículos particulares. La circulación depende de si el día calendario es par o impar: La restricción no opera en sábados, domingos ni festivos, salvo durante el llamado Pico y Placa Regional, implementado en los accesos a la capital durante retornos masivos. En Cali, el horario vigente va de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., mientras que Medellín mantiene la restricción de lunes a viernes entre 5:00 a. m. y 8:00 p. m.. Otras ciudades como Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué también aplican controles similares con horarios adaptados a su dinámica vial. Circular en horario restringido puede derivar en una multa económica y la posible inmovilización del vehículo, según la normativa de cada municipio. Además, algunas ciudades contemplan excepciones para: Los taxis, motos y vehículos de carga pueden tener calendarios independientes o restricciones adicionales, por lo que las autoridades recomiendan revisar periódicamente los canales oficiales antes de movilizarse. Según la regulación vigente, el sistema funciona en: La medida se mantiene como una herramienta de gestión vial activa en Colombia desde finales de los años 90 y sigue siendo clave en las políticas de movilidad urbana.