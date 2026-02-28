Las ventas de autos nuevos sumaron 42.277 unidades en febrero. Representó una caída del 37% contra enero, estacionalmente, el mes más fuerte de ventas del mercado automotor. No obstante, en la comparación con febrero de 2025, el volumen significó una baja del 6 por ciento. Así lo informó la Dirección Nacional de los Registros de Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), organismo que, tras la decisión que informó el jueves el Ministerio de Justicia, será en adelante la que difunda los datos de ventas de vehículos. Sumados a los 66.080 patentamientos en enero, último reporte que había elaborado la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), eso arrojaría un mercado en el primer bimestre de 108.357 ventas de 0 km al público. En enero y febrero de 2025, se habían patentado 112.396 autos. Es decir, una caída del 3,6 por ciento. La baja había sido del 4,9% en enero. De esta forma, se confirma la tendencia declinante con las que el sector había iniciado 2026. Después de un 2025 de 47% a la suba, con más de 612.000 patentamientos, los ejecutivos de la industria automotriz proyectaban un año con una suba de entre 10% y 15 por ciento. El nuevo reporte oficial no discrimina por marca ni ranking de modelos, como detallaba el informe mensual que, hasta el mes pasado, elaboraba Acara, la cámara de los concesionarios. El jueves, el Gobierno informó que había tomado la decisión de elaborar un sistema de acceso público, transparente y “equitativo” (sic) en base a la información de la Dnrpa. Desde inicios de febrero, había cortado el flujo de información de esa dependencia hacia Siooma, consultora que procesaba los datos con los que Acara hacía su clásico informe. De esta forma, el viernes, por primera vez en dos décadas, el mercado automotor cerró el último día hábil del mes sin sus estadísticas. Algo que, además, tuvo a las automotrices literalmente a ciegas, ya que las marcas también tenían abono a Siooma, los que les permitía acceder a información detallada de marcas, modelos y versiones que se patentaban día a día, prácticamente, en tiempo real.