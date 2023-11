Para alquilar un departamento de dos ambientes ya se necesitan casi dos salarios mínimos

Los precios de los alquileres no paran de subir. En la ciudad de Buenos Aires un departamento de dos ambientes ya cuesta casi el doble que un salario mínimo vital y móvil. Según los datos de Zonaprop, en octubre se necesitaron $ 207.017 para un departamento de un ambiente y $ 255.685 para uno con dos habitaciones.

Es decir, son necesarios casi dos salarios mínimos -hoy es de $ 141.000- para alquilar un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados (m2). El principal problema es la falta de stock lo que hace subir los precios por encima de la inflación.

En octubre, sólo existían 484 departamentos en alquiler en CABA, según datos de Reporte Inmobiliario. Las unidades grandes eran las que más escaseaban: 77 departamentos en alquiler eran de tres ambientes y apenas había nueve de cuatro ambientes publicados. "Esos números están muy similares y hasta peores. No se incrementó la oferta. Sigue en su piso histórico", dijo Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Según el relevamiento realizado por Zonaprop, los alquileres subieron 13,2% en octubre comparado al mes anterior. Se trata de un número superior a la inflación para ese mes proyectada por privados, que es cercana al 10% por ciento.

En 2023, los precios de alquiler acumulan aumentos del 175%, lo que implica un incremento real del 52%. Los nuevos contratos acumulan una suba del 206,7% en los últimos doce meses y superan a la inflación y al ajuste del ICL.



Precios barrios por barrio

Actualmente, Palermo se posiciona como el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $ 350.735 por mes. Le siguen Belgrano y Núñez con $ 343.994 y $ 341.255 mensuales, respectivamente.

En la zona media se encuentran Chacarita ( $ 288.237), Parque Chacabuco ($ 280.171) y Villa Pueyrredón ($ 254.959 ).

Los barrios más económicos para alquilar son Barracas ($ 176.576 por mes), Floresta ($ 218.736 por mes) y Constitución ($ 219.310).



Qué pasa con los precios en venta

En cuanto a las propiedades en venta, según los precios de avisos publicados en el portal, se registran nuevamente un incremento mensual, aunque muy leve de solo un 0,1% en octubre. Lo cierto es que, desde julio de este año ya se ve un cambio de tendencia y los precios acumulan un 0,7% desde entonces. Lo que marca que los valores habrían llegado a su piso.



El precio promedio de un monoambiente es de u$s 94.810. Mientras que, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 113.953. Por último, un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 158.908.



En septiembre de 2023 hubo un 25% más de operaciones de compra-venta que el mismo mes del año pasado, según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no llega a los volúmenes registrados en 2018.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero u$s 5698 dólares por m2, Palermo (u$s 2987 ) y Belgrano ( u$s 2739 ). Mientras que los barrios más económicos son Lugano (u$s 1008), Nueva Pompeya (u$s 1323 ) y La Boca (u$s 1416).