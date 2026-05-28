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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1135 - Pajarito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo

 1°1135 11°9597
 5173  12°6122
 3°0401 13°1312 
 6677  14°7317 
 4592  15°1046 
 6°1902  16°8937
 4056  17°6984 
 6711  18°4429 
 5233  19°0409 
 10°4243 20°7883 

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¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes sutiles, intuición y comienzos; anuncia esperanza y alegría sencilla.

Si está libre y canta indica libertad y buenas noticias; si está herido o enjaulado sugiere fragilidad y necesidad de cuidado.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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