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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1135 - Pajarito
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo
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|9597
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|3°
|0401
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|1312
|4°
|6677
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|7317
|5°
|4592
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|1046
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|1902
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|8937
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|4056
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|6984
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|6711
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|4429
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|5233
|19°
|0409
|10°
|4243
|20°
|7883
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes sutiles, intuición y comienzos; anuncia esperanza y alegría sencilla.
Si está libre y canta indica libertad y buenas noticias; si está herido o enjaulado sugiere fragilidad y necesidad de cuidado.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.