La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9230 - Santa Rosa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

1° 9230 11° 8224 2° 7053 12° 4329 3° 9708 13° 9552 4° 2934 14° 4195 5° 9247 15° 4951 6° 2288 16° 0134 7° 8776 17° 7191 8° 5708 18° 6858 9° 5107 19° 2255 10° 3710 20° 3102

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa simboliza protección, pureza y esperanza, señal de guía espiritual en tiempos difíciles.

También sugiere humildad y servicio: el sacrificio, como la rosa, conduce a sanación y crecimiento interior.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.