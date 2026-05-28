En esta noticia

La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 9230 - Santa Rosa

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

 9230 11° 8224 
 2°7053 12° 4329
 3°9708 13° 9552 
 4°2934 14° 4195 
 5°9247 15° 4951 
 6°2288 16° 0134 
 7°8776 17° 7191 
 8°5708 18° 6858 
 9°510719° 2255 
 10°3710 20° 3102 

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con la Santa Rosa simboliza protección, pureza y esperanza, señal de guía espiritual en tiempos difíciles.

También sugiere humildad y servicio: el sacrificio, como la rosa, conduce a sanación y crecimiento interior.

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de banana con vinagre: por qué sugieren hacerlo y para qué es útil

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Oficial y confirmado| Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes si no hacen este trámite