Murió Max Higgins: el extravagante desembarco en la Argentina de un ‘Pirata del Caribe’
Emile Maxim St. Patrick Higgins, jamaiquino que en 2007 anunció la construcción de un “Walt Disney Mundo” (sic) en San Pedro, fue encontrado muerto en Libertad, partido de Merlo. Vivía en la calle. El Cronista pasó una tarde con él, cuando prometía encontrar al próximo Messi en un evento que creó para ser “más grande que la Fórmula 1 y los Juegos Olímpicos”. La crónica de esa aventura:
La aceleración del endeudamiento y el aumento del costo de los intereses presionan las tasas de largo plazo. Los expertos explican cuándo el problema fiscal podría comenzar a modificar las carteras globales.