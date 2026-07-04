A partir de las 21:00 (hora Argentina), el estadio Ciudad de México será el escenario del esperado duelo entre México e Inglaterra, en lo que se anticipa como un choque de titanes en el Mundial.

El equipo mexicano, conocido como El Tri, llega en un estado de forma excepcional. Tras haber eliminado a Ecuador con un contundente 2-0, el combinado dirigido por Javier Aguirre se presenta con una racha invicta de cuatro victorias y sin haber recibido goles en contra. Este es un hecho notable que subraya la fortaleza del equipo, quien busca superar los cuartos de final por tercera vez en su historia, algo que no logran desde 1986.

Para el equipo mexicano, vencer a Ecuador fue también un paso significativo, ya que significó la primera victoria en un partido de eliminación directa tras 40 años, repitiendo una hazaña que solo habían logrado en su propia Copa del Mundo en 1986.

Inglaterra, por su parte, también ha tenido su dosis de dramatismo. Después de superar un partido complicado ante la República Democrática del Congo, donde lograron revertir el marcador para llevarse un 2-1, los Tres Leones se encuentran listos para enfrentar a un adversario que ha demostrado ser un verdadero desafío. Inglaterra cuenta con una rica historia en el torneo, habiendo alcanzado los cuartos de final en cinco ocasiones, destacándose en su victoria en 1966.

El árbitro Alireza Faghani será el encargado de dirigir este emocionante encuentro, que promete ser un espectáculo tanto dentro como fuera del campo.

Resultados de México en el Mundial

Fase de Grupos: México 2 vs Sudáfrica 0 (11 de junio)

Fase de Grupos: México 1 vs Rep. de Corea 0 (18 de junio)

Fase de Grupos: República Checa 0 vs México 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: México 2 vs Ecuador 0 (30 de junio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Horario del partido según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas