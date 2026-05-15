El departamento donde Jorge Luis Borges almorzaba con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo volvió al mercado. La propiedad, ubicada sobre la calle Posadas frente a la plaza San Martín de Tours, en una de las zonas más exclusivas de Recoleta, se vende por u$s 4,5 millones. No es la primera vez que el inmueble intenta cambiar de dueño. Según pudo saber El Cronista, el departamento ya llevaba un tiempo en venta y anteriormente era comercializado por distintas inmobiliarias. Ahora, la operación quedó en exclusiva en manos de Miranda Bosch Real Estate & Art, firma especializada en propiedades de alta gama. De hecho, en 2022 la propiedad había salido al mercado con un precio de u$s 5,3 millones. En ese momento, las expensas mensuales superaban los $ 330.000. El inmueble forma parte del edificio donde durante décadas vivieron Bioy Casares y Ocampo. Ahí, además, Borges era un visitante habitual de los encuentros que compartían los escritores y que terminaron convirtiéndose en parte de la historia cultural argentina. La unidad tiene 811 metros cuadrados, cuatro dormitorios, cuatro baños, dos cocheras fijas y baulera. Además, ocupa una de las esquinas del edificio y tiene vista abierta hacia Plaza San Martín de Tours y Plaza Rodríguez Peña. La propiedad fue reciclada, aunque mantiene gran parte de sus detalles originales, como los pisos de roble, las molduras y las chimeneas de mármol. Uno de los espacios más conocidos del departamento es la biblioteca donde Bioy Casares escribió parte de su obra. La suite cuenta con un vestidor y vista hacia la plaza. Además, la unidad suma cocina independiente, comedor diario, lavadero y dependencias de servicio. En el último nivel hay una mansarda con dormitorios adicionales y espacios auxiliares. Hoy, el valor promedio del metro cuadrado premium en Recoleta supera los u$s 2800. Sin embargo, en propiedades históricas como esta el precio puede aumentar.