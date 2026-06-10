Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Durante años, los cruceros fueron sinónimo de turismo de lujo y viajes temporales. Sin embargo, un proyecto busca llevar ese concepto a una escala nunca antes vista: Freedom Ship, una enorme ciudad flotante pensada para navegar de forma permanente por los océanos y funcionar como una metrópolis autosuficiente.

La iniciativa contempla una estructura de aproximadamente 1,6 kilómetros de largo, con capacidad para cerca de 80.000 personas, e incluiría viviendas, escuelas, hospitales, comercios y espacios de entretenimiento. De concretarse, se convertiría en uno de los desarrollos marítimos más grandes y ambiciosos de la historia moderna.

Una ciudad en movimiento

A diferencia de un crucero tradicional, Freedom Ship no está diseñado para viajes turísticos de corta duración, sino para albergar una comunidad permanente que viva, trabaje y estudie a bordo mientras la embarcación recorre distintos puntos del planeta.

El diseño prevé una estructura de unos 1.609 metros de largo (una milla) y alrededor de 228 metros de ancho, con entre 25 y 30 cubiertas, alcanzando una altura cercana a los 85 metros.

Su capacidad total se distribuiría en:

50.000 residentes permanentes

10.000 visitantes temporales

20.000 trabajadores y tripulación

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

Servicios completos a bordo

La ciudad flotante estaría equipada con infraestructura comparable a la de una gran urbe terrestre. Entre sus instalaciones proyectadas se incluyen:

Hoteles y complejos residenciales

Escuelas y universidades

Hospitales y centros de salud

Oficinas y espacios corporativos

Centros comerciales

Museos y espacios culturales

Restaurantes y áreas gastronómicas

Parques, áreas verdes y espacios recreativos

Salas de conciertos y centro de convenciones

Parque acuático

Estadio con capacidad para 15.000 espectadores

La idea es que los habitantes puedan desarrollar una vida cotidiana completa sin necesidad de depender de tierra firme.

Cómo funcionaría la movilidad

Debido a su tamaño, Freedom Ship no podría atracar en puertos tradicionales. Por eso, el proyecto prevé sistemas alternativos de acceso mediante ferris, hidroalas y pequeñas aeronaves.

En su interior, la movilidad se organizaría a través de una red de transporte tipo tranvía, que conectaría las distintas zonas de la embarcación.

Un proyecto futurista aún sin construir

Con un presupuesto estimado superior a los 16.000 millones de dólares, Freedom Ship sigue siendo un proyecto conceptual que aún no ha sido construido.

A pesar de ello, continúa despertando interés en el ámbito de la ingeniería naval y la arquitectura por su propuesta disruptiva: crear una ciudad capaz de moverse por los océanos.