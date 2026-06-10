Durante años, los cruceros fueron sinónimo de turismo de lujo y viajes temporales. Sin embargo, un proyecto busca llevar ese concepto a una escala nunca antes vista: Freedom Ship, una enorme ciudad flotante pensada para navegar de forma permanente por los océanos y funcionar como una metrópolis autosuficiente.
La iniciativa contempla una estructura de aproximadamente 1,6 kilómetros de largo, con capacidad para cerca de 80.000 personas, e incluiría viviendas, escuelas, hospitales, comercios y espacios de entretenimiento. De concretarse, se convertiría en uno de los desarrollos marítimos más grandes y ambiciosos de la historia moderna.
Una ciudad en movimiento
A diferencia de un crucero tradicional, Freedom Ship no está diseñado para viajes turísticos de corta duración, sino para albergar una comunidad permanente que viva, trabaje y estudie a bordo mientras la embarcación recorre distintos puntos del planeta.
El diseño prevé una estructura de unos 1.609 metros de largo (una milla) y alrededor de 228 metros de ancho, con entre 25 y 30 cubiertas, alcanzando una altura cercana a los 85 metros.
Su capacidad total se distribuiría en:
- 50.000 residentes permanentes
- 10.000 visitantes temporales
- 20.000 trabajadores y tripulación
Servicios completos a bordo
La ciudad flotante estaría equipada con infraestructura comparable a la de una gran urbe terrestre. Entre sus instalaciones proyectadas se incluyen:
- Hoteles y complejos residenciales
- Escuelas y universidades
- Hospitales y centros de salud
- Oficinas y espacios corporativos
- Centros comerciales
- Museos y espacios culturales
- Restaurantes y áreas gastronómicas
- Parques, áreas verdes y espacios recreativos
- Salas de conciertos y centro de convenciones
- Parque acuático
- Estadio con capacidad para 15.000 espectadores
La idea es que los habitantes puedan desarrollar una vida cotidiana completa sin necesidad de depender de tierra firme.
Cómo funcionaría la movilidad
Debido a su tamaño, Freedom Ship no podría atracar en puertos tradicionales. Por eso, el proyecto prevé sistemas alternativos de acceso mediante ferris, hidroalas y pequeñas aeronaves.
En su interior, la movilidad se organizaría a través de una red de transporte tipo tranvía, que conectaría las distintas zonas de la embarcación.
Un proyecto futurista aún sin construir
Con un presupuesto estimado superior a los 16.000 millones de dólares, Freedom Ship sigue siendo un proyecto conceptual que aún no ha sido construido.
A pesar de ello, continúa despertando interés en el ámbito de la ingeniería naval y la arquitectura por su propuesta disruptiva: crear una ciudad capaz de moverse por los océanos.
Si algún día se concreta, sería no solo el barco más grande del mundo, sino también la primera ciudad flotante permanente de la historia.