Mercado Libre volvió a mostrar la potencia de su ecosistema durante el tercer trimestre de 2026, con un crecimiento de ingresos del 45% interanual y una expansión que alcanzó tanto al negocio de comercio electrónico como a Mercado Pago. Entre julio y septiembre, la compañía registró ingresos netos e ingresos financieros por u$s 10.750 millones.

El resultado operativo alcanzó los u$s 676 millones, con un margen de 6,3%, mientras que la ganancia neta fue de u$s 448 millones, equivalente a un margen del 4,2%. El crecimiento se produjo al mismo tiempo que la empresa incrementó sus inversiones en logística, envíos gratuitos y marketing, especialmente en Brasil.

Mercado Libre anuncia inversión récord en México para 2026 qué hay detrás de la apuesta de Marcos Galperín. Gemini

La compañía explicó que durante el trimestre amplió casi 20% su capacidad de fulfillment respecto del segundo trimestre. El incremento estuvo vinculado tanto al crecimiento del negocio como a la preparación de la infraestructura para la temporada alta de ventas.

El mayor gasto logístico tuvo además otro componente: Mercado Libre amplió la cobertura de sus envíos gratuitos. Esa decisión elevó los costos durante el período, pero también apuntó a incrementar la frecuencia de compra y el nivel de utilización de la plataforma.

Los números muestran que esa estrategia comenzó a dar resultados. El volumen bruto vendidi llegó a aproximadamente u$s 23.000 millones, con una expansión del 33% interanual en términos de moneda constante.

En dólares, el crecimiento del GMV fue todavía mayor, del 38%. En paralelo, la cantidad de artículos vendidos aumentó 36%, hasta alcanzar los 867 millones de unidades durante el trimestre.

La plataforma sumó además 17 millones de compradores respecto del mismo período del año anterior. En total, los compradores activos únicos de Commerce alcanzaron aproximadamente 94 millones, un 22% más interanual.

Otro dato que refleja el mayor uso de la plataforma es la cantidad de artículos adquiridos por cada comprador. Ese indicador aumentó 12% interanual, señal de que el crecimiento no depende solamente de sumar nuevos usuarios, sino también de conseguir que los compradores existentes utilicen con mayor frecuencia el marketplace.

Brasil volvió a ser uno de los principales motores de expansión. Allí, el GMV creció 36% interanual en términos de moneda constante y los artículos vendidos aumentaron 45%.

El mercado brasileño acumula así cinco trimestres consecutivos con un crecimiento superior al 40% en artículos vendidos. Incluso después de cumplirse un año desde la reducción del umbral para acceder al envío gratuito, la compañía mantuvo un fuerte ritmo de expansión.

México mostró un crecimiento más moderado, en línea con un escenario de menor dinamismo del consumo.

Cómo funcionan las devoluciones de Mercado Libre. Shutterstock

Sin embargo, Mercado Libre destacó que el mercado mexicano mantuvo un crecimiento de 21% en compradores únicos y alcanzó una participación de mercado récord. Para la compañía, esos datos muestran que el comercio electrónico continúa capturando parte del consumo que antes se realizaba en el retail físico.

Argentina tuvo un desempeño especialmente relevante dentro del negocio regional.

La compañía señaló que la ampliación realizada en septiembre del envío gratis de MELI+ para artículos de menor precio en toda la red gestionada del país llevó la penetración de los envíos gratuitos a niveles similares a los de Brasil y México.

Ese cambio también tuvo impacto sobre la frecuencia de compra. Mercado Libre informó que en Argentina la frecuencia alcanzó un máximo histórico durante el tercer trimestre.

El comercio electrónico, de todos modos, es apenas una parte del negocio que explica el crecimiento de Mercado Libre. Mercado Pago continúa ganando peso dentro del ecosistema y se convirtió en uno de los principales motores de expansión.

Los ingresos netos de Mercado Pago alcanzaron los u$s 4600 millones en el trimestre, con un crecimiento interanual del 42% en dólares.

El volumen total de pagos llegó a u$s 109.000 millones, un 53% más que un año atrás. La cantidad de usuarios activos mensuales de la plataforma financiera alcanzó aproximadamente 93 millones, con un crecimiento del 29%.

Pero uno de los datos que más muestra la transformación de Mercado Pago es el crecimiento de los activos administrados. En el tercer trimestre llegaron a u$s 25.000 millones, un 67% más que un año antes.

La cifra refleja que los usuarios están utilizando cada vez más la plataforma no solamente para pagar o cobrar, sino también para administrar sus ahorros y mantener dinero dentro del ecosistema financiero de Mercado Libre.

La expansión también se observa en el crédito. La cartera alcanzó u$s 17.900 millones, con un incremento del 62% interanual en dólares.

Dentro de ese total, la cartera de tarjetas de crédito llegó a u$s 8500 millones, un 76% más que un año antes. Durante el trimestre Mercado Pago emitió 2,9 millones de tarjetas.

El crecimiento de la cartera se produjo, además, con una calidad de activos que la compañía calificó como sólida. La morosidad de entre 15 y 90 días se mantuvo prácticamente estable frente al trimestre anterior, en 7%, cerca de sus mínimos históricos.

Otro frente que creció con fuerza fue el negocio de adquirencia. El volumen total de pagos procesados por Mercado Pago llegó a u$s 68.000 millones, con un crecimiento de 43% interanual en dólares según los principales indicadores del trimestre.

Mercado Libre - centros de distribución

La estrategia consiste en ampliar la relación con los comercios y ofrecerles dentro de una misma plataforma servicios de pagos, banca y crédito.

A medida que Mercado Pago gana presencia entre consumidores y empresas, también aumenta la cantidad de usuarios que utilizan simultáneamente las dos grandes patas del ecosistema: Commerce y Fintech.

Los usuarios ecosistémicos crecieron 33% interanual, por encima del resto de los grupos de usuarios. Para Mercado Libre, ese indicador es especialmente importante porque muestra el grado de integración entre el marketplace y los servicios financieros.

La publicidad es otro negocio que empieza a tener un peso creciente. Los ingresos de Mercado Ads aumentaron 58% interanual en dólares, muy por encima del ritmo de expansión del mercado publicitario.

La compañía también está incorporando herramientas de inteligencia artificial dentro de Mercado Pago. Mago, el asistente de IA de la plataforma, registró cientos de miles de operaciones mensuales.

Solamente durante septiembre, Mago mantuvo 19 millones de conversaciones con usuarios para ayudarlos a realizar operaciones financieras y gestionar sus finanzas.

En Argentina, la base de usuarios continuó creciendo a doble dígito sobre una base que ya alcanza una escala muy elevada.

Según los datos informados por la empresa, casi 80% de la población adulta argentina ya es usuaria activa de Mercado Pago.

La combinación entre comercio, pagos, crédito, ahorro y publicidad explica buena parte de la estrategia de Mercado Libre. El objetivo es que una misma persona pueda ingresar al ecosistema para comprar un producto y terminar utilizando allí mismo servicios financieros, mientras las marcas encuentran un canal adicional para vender y publicitar.

Ese modelo también permite que el crecimiento de un negocio alimente al otro. Más compradores generan más transacciones; más transacciones generan más información; esa información permite mejorar la propuesta comercial y financiera, y a su vez incrementa el atractivo de la plataforma para consumidores y empresas.

Para Mercado Libre, sin embargo, la apuesta es que esas inversiones permitan construir una escala mayor y aumentar la eficiencia a medida que el negocio continúa creciendo.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre, en el Foro Abeceb Abeceb

La compañía sostiene que la migración del comercio hacia el canal online está atravesando su mayor ritmo desde 2020 y que el nivel de interacción alcanzado con sus usuarios será determinante para mantener el liderazgo regional.

Con 18 países de operación y un ecosistema que combina comercio electrónico y servicios financieros, Mercado Libre cerró el tercer trimestre con crecimiento de dos dígitos prácticamente en todos sus principales indicadores.

En Mercado Pago, el crecimiento de los usuarios, los pagos procesados, los activos administrados y el crédito muestra que la plataforma financiera continúa ampliando su lugar dentro del negocio.

El desafío para los próximos trimestres será sostener ese ritmo de expansión mientras la compañía continúa absorbiendo los costos de una infraestructura logística más grande y de una propuesta de envíos gratuitos cada vez más amplia.