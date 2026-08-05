Carrefour acelera su expansión: abrirá 160 supermercados nuevos antes de fin de año

Carrefour Express acelera su crecimiento en España y ya tiene definido uno de los planes de expansión más ambiciosos de los últimos años. La cadena de supermercados proyecta abrir 160 nuevas tiendas antes de que termine 2026, un ritmo inédito para el grupo en el mercado español.

El formato de proximidad se convirtió en el principal motor de crecimiento de Carrefour España . Actualmente, Carrefour Express representa casi tres de cada cuatro puntos de venta de la compañía en el país y concentra la mayor parte de las nuevas aperturas previstas.

Según datos de Food Retail & Service, la enseña completó 30 aperturas netas durante el primer trimestre del año . Ese avance permite a la compañía mantenerse en línea con el objetivo anual y refuerza la apuesta por el modelo de franquicia.

Carrefour acelera su expansión: abrirá 160 supermercados nuevos antes de fin de año

Carrefour Express acelera su crecimiento y prepara 160 nuevas tiendas en España

Carrefour Express cuenta actualmente con cerca de 1200 establecimientos repartidos por toda España. En total, la red de conveniencia representa 1159 de los 1595 puntos de venta que opera el grupo en el país.

Esto significa que el formato Express ya concentra el 74,5% de toda la red comercial de Carrefour España. El dato refleja un crecimiento respecto al 71,6% registrado en 2024 y confirma el peso creciente de las tiendas de proximidad dentro de la estrategia de expansión.

Durante los últimos tres años, Carrefour Express superó las 100 aperturas anuales de supermercados de conveniencia . Sin embargo, el objetivo fijado para 2026 supone un salto todavía mayor: alcanzar 160 nuevas aperturas antes de final de año.

El ritmo de crecimiento ya comenzó a acelerarse. Entre enero y marzo, la cadena registró 30 aperturas netas, una señal de que el plan avanza según lo previsto y de que la compañía mantiene activa la captación de nuevos franquiciados.

Carrefour apuesta por las franquicias para expandirse en toda España

El crecimiento de Carrefour Express se sostiene principalmente sobre el modelo de franquicia. Según datos de la compañía, el 90% de la red funciona actualmente bajo este sistema.

Eso convierte a la franquicia en el principal vector de expansión del grupo. La empresa trabaja con operadores independientes para ampliar cobertura en nuevas zonas y sostener el ritmo de aperturas previsto para los próximos años.

Para los candidatos interesados, Carrefour Express ofrece una estructura ya consolidada en más de un millar de establecimientos. La compañía mantiene abiertas las zonas de captación en múltiples regiones de España para cubrir las nuevas aperturas previstas.

Entre los puntos más destacados del modelo aparecen:

Expansión basada en franquicias.

Cobertura nacional en crecimiento.

Aperturas previstas durante 2026 y 2027.

Red consolidada de más de 1100 tiendas.

Modelo enfocado en supermercados de proximidad.

La mayor parte de las nuevas tiendas previstas para este año se cubrirá mediante contratos de franquicia. Por eso, la compañía mantiene activos los procesos de incorporación de nuevos operadores.

Carrefour quiere alcanzar 1700 tiendas de proximidad antes de 2030

El plan de expansión de Carrefour España no termina en 2026. El grupo fijó como objetivo alcanzar 1700 tiendas de proximidad antes de 2030, según datos publicados por Food Retail & Service.

Desde los cerca de 1200 establecimientos actuales, esto implica sumar alrededor de 500 nuevos locales en un período de cuatro o cinco años. La estrategia confirma que Carrefour seguirá concentrando inversiones en el formato Express durante la segunda mitad de la década.

La apuesta responde al crecimiento sostenido del comercio de proximidad y al cambio de hábitos de consumo en muchas ciudades españolas. Los supermercados más pequeños y cercanos ganan protagonismo frente a otros formatos tradicionales.

Además, Carrefour España mantiene una estructura comercial diversificada. Actualmente, la compañía opera:

204 hipermercados.

161 supermercados Carrefour Market.

1193 Carrefour Express.

70 tiendas Supeco.

Plataforma de comercio online.

Aun así, el mayor impulso de crecimiento se concentra claramente en Carrefour Express, que ya representa la mayor parte de la red comercial del grupo.

El modelo de proximidad se convierte en la gran apuesta de Carrefour España

La expansión de Carrefour Express confirma el cambio de estrategia del grupo en España. El formato de proximidad gana peso año tras año y desplaza parte del protagonismo histórico de los hipermercados.

El crecimiento de las tiendas Express responde a un modelo basado en rapidez, cercanía y conveniencia . La compañía busca aumentar presencia en barrios urbanos, municipios pequeños y zonas con demanda de compras rápidas y frecuentes.

Carrefour acelera su expansión: abrirá 160 supermercados nuevos antes de fin de año. Fuente: Shutterstock

La previsión de 160 aperturas durante 2026 supone un incremento cercano al 60% respecto al promedio anual registrado en los últimos tres años. Ese salto marca un ritmo de crecimiento inédito para la enseña en el mercado español.

Las próximas aperturas previstas durante 2026 y 2027 servirán para medir la capacidad de Carrefour Express de replicar su modelo a escala nacional y avanzar hacia el objetivo final de 1700 tiendas de proximidad antes de 2030.