Los argentinos, uruguayos y chilenos que también poseen nacionalidad de un país de la Unión Europea deben contar con la documentación vigente que permita acreditar esa condición al momento de viajar.

La normativa establece que los ciudadanos comunitarios pueden ingresar a España con un pasaporte válido y vigente o un documento nacional de identidad europeo válido y vigente .

Por eso, quienes tengan alguno de estos documentos vencidos o no puedan acreditar correctamente su nacionalidad europea pueden enfrentar inconvenientes durante el viaje y en los controles fronterizos.

España exige documentación europea vigente

Para una persona nacida en Argentina, Uruguay o Chile que además posee ciudadanía española, italiana u otro país de la Unión Europea, la nacionalidad debe poder demostrarse mediante documentación válida.

Esto significa que no alcanza con haber obtenido la ciudadanía años atrás. Al momento de cruzar la frontera, el viajero debe presentar el pasaporte europeo vigente o el documento nacional de identidad europeo vigente, según corresponda.

La documentación es importante cuando el pasajero pretende ingresar a España utilizando sus derechos como ciudadano de la Unión Europea.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Viajar con un pasaporte europeo vencido puede generar inconvenientes antes incluso de llegar a España. Las autoridades pueden realizar controles de documentación antes del embarque y se verificarán los documentos presentados antes de arribar.

Por eso, quienes tengan previsto viajar deberían revisar con anticipación la fecha de vencimiento y, si corresponde, renovar el pasaporte o documento de identidad antes del viaje.

Tener además un pasaporte vigente no reemplaza automáticamente la necesidad de acreditar la ciudadanía europea cuando se pretende ingresar como ciudadano de la Unión.

Ciudadanía europea: qué documento hay que presentar

Los ciudadanos de la Unión Europea cuentan con derecho de libre circulación dentro del bloque, pero deben viajar con un pasaporte o documento nacional de identidad válido y vigente.

En consecuencia, los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan doble ciudadanía deberían controlar:

Pasaporte europeo vigente , si ese es el documento que utilizarán para acreditar su nacionalidad.

Documento nacional de identidad europeo vigente , cuando corresponda.

Que los datos personales coincidan con la documentación utilizada durante el viaje.

Que los documentos se encuentren en buen estado y sean válidos al momento del ingreso.

Qué deben hacer los argentinos, uruguayos y chilenos antes de viajar

Antes de tomar un vuelo hacia España, quienes tengan ciudadanía europea deberían verificar la vigencia del pasaporte y del documento de identidad europeo, además de comprobar que cuentan con la documentación necesaria para demostrar su nacionalidad.

La recomendación es realizar la renovación con suficiente anticipación para evitar problemas en el embarque, los controles migratorios o el ingreso a España.