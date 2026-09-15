El dólar blue hoy martes 15 de septiembre cotiza a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta, en la primera rueda de la semana.

El paralelo permanece en la misma cotización a la que concluyó agosto ($ 1555), mes durante el que ganó solo $ 5, luego de las sendas alzas que tuvo en julio —ganó $45 (2,97%)— y junio —perdió $ 85 (5,94%)—. En tanto, se ubica $ 25 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 15 de septiembre se ofrece a $ 1480 para la compra y $ 1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Transcurrida la mitad del mes, la divisa se mantiene en el mismo valor al que arrancó septiembre y continúa, así, la desaceleración que experimentó en julio y agosto (con subas de $ 10 y $ 20 respectivamente), luego de la disparada que tuvo en junio (ganó $ 70). En tanto, se ubica $ 50 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 1989 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotizó a $ 1477 para la compra y $ 1526,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1898,24.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,63%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante septiembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de julio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El lunes la entidad adquirió u$s 12 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.411 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 15 de septiembre

El dólar blue hoy martes 15 de septiembre cotiza a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1480 $ 1530 Dólar Blue $ 1535 $ 1555 Dólar Mayorista $ 1477 $ 1526,90 Dólar MEP $ 1537 $ 1537,5 Dólar CCL $ 1597,6 $ 1602

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 15 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 15 de septiembre se consigue a $ 1597,60 para la compra y $ 1602 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 15 de septiembre

El dólar MEP hoy martes 15 de septiembre cotiza a $ 1537 para la compra y $ 1537,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 15 de septiembre

El dólar oficial hoy martes 15 de septiembre cotiza a $ 1530 para la venta. Banco por banco, los precios son: