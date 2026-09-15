Por primera vez, Estados Unidos reconoció que la Fuerza Espacial ha desplegado armas de “control espacial” en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas de ese país frente a acciones hostiles de adversarios.

Durante un discurso en la conferencia Aire, Space and Cyber, afirmó: “Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial el despliegue de armas en el espacio. Sin embargo, no detallaron qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

“Aumentar poder de combate”: la justificación de Estados Unidos

Meink justificó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente.

“Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”, señaló. También anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita. El lanzamiento de este último proyecto está planificado para este mes.

La reacción de China a la militarización del espacio

Horas después de la declaración del secretario estadounidense, la primera reacción llegó desde China. El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa que Pekín siempre ha salvaguardado la seguridad espacial y se ha opuesto a la militarización y a la conversión del espacio en campo de batalla.

“Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global”, enfatizó. Sin embargo, no aclaró si China cuenta con este tipo de armas desplegadas en órbita.

Agregó que Pekín espera que el espacio ultraterrestre se convierta en “una plataforma de cooperación y beneficio mutuo para la humanidad” y que China está dispuesta a trabajar con todos los países para explorar y utilizar el espacio con fines pacíficos, oponerse con firmeza a su militarización e impulsar los avances científicos y tecnológicos espaciales.