Pablo Aimar, actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina y señalado como su posible sucesor ante un eventual retiro del DT, desembarca en el real estate con un nuevo desarrollo residencial en Córdoba.

La familia del exfutbolista participa de Estancia Vicentina, un proyecto que ya comenzó a construirse en el oeste de Río Cuarto, su ciudad natal.

El emprendimiento se extiende sobre un predio de 60 hectáreas y contempla 160 lotes, la mayoría de alrededor de 600 metros cuadrados. Cerca del 40% ya fue vendido.

Si bien no trascendieron los montos de inversión, se sabe que los Aimar tienen el 35% de la sociedad, que comparten con otras dos familias de Río Cuarto. Los Mondino poseen el 50% y los Zizzias, el 15% restante. La administración está a cargo del arquitecto Daniel Marconetto.

Según pudo saber El Cronista, los terrenos parten actualmente de u$s 110 por metro cuadrado financiados a 24 meses.

Cuánto cuesta comprar un lote

Con los valores actuales, una parcela de 600 metros cuadrados arranca en u$s 66.000. Las otras opciones para esa misma superficie se ubican en u$s 70.800, u$s 75.000 y llegan hasta u$s 84.000.

La desarrolladora ofrece además planes de hasta 48 meses. También figuran alternativas con un anticipo del 20% y saldo en cuotas cuatrimestrales.

La estancia tendrá dos accesos, uno sobre avenida Presidente Perón y otro por calle Palestina. El masterplan reserva 22.500 metros cuadrados para espacios verdes y contempla un clubhouse de más de 800 metros cuadrados.

El edificio concentrará los espacios comunes, con dos salones, gimnasio, coworking y pileta climatizada exterior.

Los socios también son propietarios de tierras linderas, por lo que cuentan con superficie para extender el proyecto. Hasta ahora, no se dieron a conocer los plazos ni las características que tendría una eventual ampliación.

La otra inversión de Aimar

El exjugador ya tiene otro antecedente como inversor fuera del fútbol. En 2020, desembolsó 100.000 euros en Wygers, un club español de eSports que había nacido apenas un año antes.

El exjugador fue el principal inversor de una ronda que terminó reuniendo 624.895 euros entre 83 participantes. La compañía había salido a buscar inicialmente 500.000 euros y terminó superando esa cifra.

La operación se hizo a través de Fellow Funders, una plataforma española de financiación participativa.