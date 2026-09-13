El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada modular plegable de dos plantas que se puede encontrar en Amazon por alrededor de 12.000 euros. Este modelo no solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa real para quienes buscan una vivienda secundaria, un alojamiento turístico rural o incluso una residencia principal alejada de la ciudad.

El fabricante, de origen chino, la define como apta para “vivienda familiar, alojamiento turístico o casa de campo”, lo que refuerza su carácter polivalente.

El interior de la casa prefabricada ofrecida en Amazon. Amazon

Casa plegable prefabricada: dimensiones, materiales y diseño modular

Esta vivienda modular plegable destaca por una de las características más sobresalientes del mercado contemporáneo: su sistema de despliegue compacto. La estructura es transportada en su totalidad en un estado plegado, lo que reduce las complejidades logísticas durante el proceso de envío. Una vez en el terreno, el módulo se despliega, alcanzando su configuración definitiva mediante un procedimiento de montaje que no requiere maquinaria pesada ni habilidades técnicas avanzadas.

Las principales características de este modelo abarcan una estructura de acero tratado que previene la corrosión y extiende la durabilidad, un diseño de dos niveles con una distribución adaptable que permite la creación de hasta seis dormitorios y un sistema modular que simplifica el transporte, la instalación y la personalización conforme a las exigencias de cada comprador. El diseño desmontable aporta un valor adicional de flexibilidad: la vivienda puede ser reubicada si en algún momento surge la necesidad de cambiar de lugar.

Venden casas chinas prefabricadas de acero con seis habitaciones y listas para vivir por menos de 16.000 euros. Shutterstock

Elementos y procedimiento para la instalación de casas prefabricadas

Uno de los aspectos destacados de esta vivienda portátil es que se suministra con todos los materiales necesarios para su montaje, incluyendo paneles tipo sándwich para el techo y elementos de fachada. La estructura interior permite configurar espacios tales como dormitorios, baño, cocina y sala de estar de acuerdo con las necesidades del adquirente.

No obstante, el fabricante no especifica la inclusión de mobiliario de cocina ni elementos sanitarios de baño en el precio base, por lo que es recomendable consultar los detalles exactos del equipamiento incluido antes de proceder con el pedido. En palabras del propio fabricante, la vivienda “se adapta fácilmente a tus necesidades”, lo que la transforma en una opción versátil tanto para uso personal como comercial.

Su carácter desmontable la hace especialmente atractiva para quienes buscan un refugio en entornos naturales o rurales: puede ser instalada en una parcela, utilizada como alojamiento turístico independiente y trasladada en caso de que las circunstancias lo requieran.

Solución flexible y asequible, lista para implementar hoy mismo

Las casas prefabricadas, especialmente esta versión portátil de dos plantas de acero, representan una opción interesante frente a los altos precios del mercado inmobiliario. En este caso, se refiere a una unidad compacta, personalizable y sin pretensiones de lujo, que “encuadra dentro de la categoría de casas prefabricadas económicas”, según lo señalado en su hoja de producto.

No promete ser una solución milagrosa, pero sí constituye una oportunidad para quienes buscan una vivienda asequible, rápida de ensamblar y capaz de adaptarse a variados entornos. Esta es una opción a considerar si el presupuesto y la velocidad de instalación son elementos determinantes.