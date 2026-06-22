Tras haber desarrollado proyectos inmobiliarios en Añelo, Villa La Angostura y Bariloche, la constructora Compañías y Desarrollos Sur avanza con una nueva inversión de u$s 12 millones para construir el Hotel Carao, un establecimiento que se convertirá en el primer cinco estrellas de Chubut y en la pieza central de un masterplan de 100 hectáreas que incluye usos residenciales, turísticos y recreativos.

El proyecto se levanta a seis kilómetros de Esquel, en un predio rodeado de montañas y una laguna que dio origen al nombre del emprendimiento. Allí se construye un hotel de 5500 m2 con un total de 80 habitaciones, spa, piscina, gimnasio, restaurante y un salón de eventos pensado para reuniones corporativas y encuentros empresariales .

La obra comenzó hace dos años y se encuentra, actualmente, en su tramo final. Según explicó el arquitecto Matías Bertolini, responsable del desarrollo, la construcción debería concluir “entre octubre y noviembre de este año”. Una vez finalizada, la operación quedará en manos del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) que adquirió el proyecto y será el encargado de explotarlo comercialmente.

Para la desarrolladora, el hotel significa mucho más que una simple inversión hotelera. A través de esta obra se busca crear un nuevo polo turístico e inmobiliario en una ciudad que históricamente tuvo una economía vinculada al sector público y a la producción agroganadera. "Nunca habíamos podido concretar un proyecto de esta escala en Esquel. Después de muchos años de trabajo se dieron las condiciones para desarrollar una iniciativa de envergadura“, señaló Bertolini.

En simultáneo, se está avanzando con otros proyectos dentro del mismo plan. Uno de ellos es una granja turística ubicada junto al hotel, que recreará la experiencia de un establecimiento rural patagónico con cultivos de lavanda, una huerta ecológica, ovejas y gallinero. “Buscamos sumar actividades para los huéspedes y visitantes durante todo el año”.

A ello se suma un restaurante independiente y un emprendimiento vitivinícola que se desarrolla en un terreno de 8 hectáreas junto a inversores privados. El plan prevé la plantación de viñedos y la construcción de departamentos turísticos con vistas a la laguna y al futuro hotel.

En este sentido, el segmento corporativo emerge como una de las principales oportunidades de negocio. La incorporación de un salón de eventos busca atraer reuniones empresariales y convenciones. Asimismo, la intención de captar turistas internacionales, especialmente los pescadores deportivos.

En la empresa consideran que Esquel tiene todos los recursos para aumentar su participación en el mapa turístico de la Patagonia . Y es que su conectividad aérea, sumado a sus atractivos naturales, hacen de esta localidad una oportunidad para captar turistas de mayor poder adquisitivo y extender la estadía promedio de los visitantes.

Los números muestran que todavía existe margen para crecer. Según el Anuario Estadístico de Turismo de Chubut, Esquel recibió 83.895 turistas durante 2024, que generaron 274.219 pernoctes, con una estadía promedio de 3,8 noches. Si bien la cifra representó una caída respecto de 2023, la ciudad continúa siendo uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Esto, gracias a sus principales atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, La Trochita y el centro de esquí La Hoya.