El Valle de Uco se convirtió en uno de los mercados más buscados por los desarrolladores. Lo que hace algunos años era un destino ligado casi exclusivamente a las bodegas, hoy también atrae marcas hoteleras e inversores que ven margen para crecer en uno de los puntos más demandados de Mendoza. Uno de ellos es Fierro Hotel, una marca nacida en Palermo Hollywood, que prepara su desembarco en la zona con un nuevo desarrollo de lujo que demandará una inversión de u$s 14 millones. El proyecto estará ubicado en Los Chacayes, Tunuyán, y se desarrollará bajo formato condo hotel. La obra comenzará en agosto de este año y la finalización está prevista para el primer semestre de 2028. “Vemos esta zona como uno de los destinos con más potencial del país. Tiene demanda internacional, una identidad muy fuerte vinculada al vino y espacio para nuevos proyectos de nivel”, señaló Edward Holloway, socio de Fierro a El Cronista. Según informó la empresa, el emprendimiento tendrá 6753 metros cuadrados (m2) y contará con 62 suites de 40 metros cuadrados, además de villas privadas con jardín y unidades de mayor tamaño con acceso independiente. El complejo también sumará restaurante, cava, spa, gimnasio, rooftop y espacios preparados para reuniones corporativas, bodas y eventos privados. Detrás del proyecto están Esteban y Andrés Rosberg, Edward Holloway y Federico Zavala. Para avanzar con la expansión en Mendoza se asociaron con Grupo Habitti, una desarrolladora argentina con presencia en proyectos residenciales y turísticos. Grupo Habitti tiene antecedentes en zonas como Parque Leloir, la Costa Atlántica y Mendoza. Según datos difundidos por la compañía, acumula más de 25 desarrollos, cerca de 600 unidades entregadas y unos 90.000 m2 construidos. El proyecto tendrá una parte destinada a inversores privados. La modalidad elegida es condo hotel, un sistema mediante el cual se comercializan unidades dentro del complejo, aunque la administración sigue en manos de la cadena. Quien compra conserva la propiedad, mientras que las reservas, el mantenimiento y la operación diaria quedan centralizados en el hotel. De ese modo, el inversor no necesita ocuparse de la gestión y percibe ingresos por el alquiler de su unidad, atados al nivel de ocupación del establecimiento. Según informó la empresa, los valores arrancan en u$s 190.000, mientras que los retornos estimados van de 7% a 12% anual. En los últimos meses, Mendoza sumó anuncios de nuevas cadenas y marcas que avanzan con proyectos en la provincia. Uno de ellos es Marriott International, que confirmó su llegada al Valle de Uco con Casa Origen, un proyecto que demandará una inversión estimada en u$s 25 millones y operará bajo la marca Autograph Collection. El desarrollo estará ubicado en Los Chacayes y avanzará sobre un predio de 100 hectáreas, de las cuales la mitad quedará destinada al proyecto turístico. La apertura está prevista para 2028 y la operación estará a cargo de LMC Hospitality. Casa Origen contará con 60 habitaciones, restaurante, wine bar, spa, gimnasio, piscinas indoor y outdoor y salones de usos múltiples. Además, sumará 20 residencias privadas, que también podrán integrarse al sistema hotelero. Marriott ya había anunciado otra inversión en la provincia en 2025, cuando confirmó El Borgo, un complejo impulsado junto a Armentano Desarrollos Inmobiliarios sobre la ruta 82 Panamericana. Ahí proyecta un hotel de 107 habitaciones, residencias premium, locales gastronómicos, módulos comerciales y centro de convenciones, con una inversión estimada en u$s 30 millones. Otra cadena que también avanza es Wyndham Hotels & Resorts, que desembarcará en el negocio del enoturismo mendocino con Roca Winery San Rafael, un complejo de alta gama con una inversión prevista de u$s 18 millones. El proyecto estará en San Rafael y operará bajo Registry Collection Hotels, la marca de lujo del grupo. Tendrá 57 habitaciones entre estándar y suites, siete villas privadas, bodega boutique, restaurante, wine bar, spa y espacios para eventos. Hasta ahora, Wyndham tenía presencia en Mendoza únicamente con Esplendor by Wyndham Mendoza, en la capital provincial. En paralelo, Meliá Hotels International también mantiene planes de expansión en la Argentina con futuros proyectos en Mendoza, además de desarrollos previstos en Salta, Ushuaia y El Calafate.