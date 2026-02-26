Después de que Vista Energy anunció un balance con crecimientos del 48% en facturación (a u$s 2444 millones) y del 50,4% en su ganancia neta (u$s 719 millones) en 2025, su CEO, Miguel Galuccio, le anticipó a los inversores que, para 2028, duplicará sus ingresos por exportaciones, que el año pasado subieron 110% y sumaron u$s 1400 millones. El empresario, en el call de resultados realizado este jueves, también se expresó a favor de la reciente inclusión de la producción y exploración de hidrocarburos (upstream) en el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones del gobierno de Javier Milei. Anticipó que podría aplicarse a próximos desarrollos de la empresa, como el área Águila Mora y los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro; los dos últimos, operados por YPF y en los que Vista entró tras comprar, a inicios de mes, los activos que tenía en Vaca Muerta la noruega Equinor. “Es una medida muy positiva en materia de cambios regulatorios. Estamos analizando el esquema en detalle y, en principio, creemos que podría ser aplicable a algunos de nuestros bloques, como Bandurria Norte. Otro puede ser Águila Mora y, eventualmente, puede ser aplicable a Bajo del Toro”, dijo Galuccio en la conferencia de resultados. En ese call, Vista precisó que invirtió más de u$s 1300 millones en 2025 para consolidar su crecimiento en Vaca Muerta. Eso le permitió crecer 59% interanual en producción y, a la vez, reducir 8% sus costos operativos. Las exportaciones superaron los 22 millones de barriles de petróleo, el doble que en 2024. Esto le generó a la empresa ingresos por encima de los u$s 1400 millones, sobre una facturación total de u$s 2444 millones que la empresa registró en 2025. Los factores de ese salto fueron el crecimiento en la producción de crudo de los bloques que opera Vista y la adquisición de su participación el área La Amarga Chica, activo clave del paquete comprado en abril del año pasado a Petronas, por u$s 1200 millones. Al respecto, Galuccio anticipó: “Según nuestros planes, proyectamos duplicar esa cifra en 2028″. Agregó que la incorporación de una comercializadora propia -Pepasa,la ex filial de Petronas; hoy subsidiaria 100% de Vista-, una comercializadora propia sigue esa lógica. “El racional detrás de movernos hacia el negocio de trading es para mejorar nuestro alcance de mercado”, explicó. “Volúmenes más altos significan que necesitamos desarrollar más clientes en distintos mercados. Creemos que la venta de posiciones con entragas a plazos nos permitirá ser más competitivos”, amplió. “Tener nuestra propia unidad de comercialización de crudo agrega flexibilidad a nuestro programa de cobertura de corto plazo, permitiéndonos hedgear ventas de petróleo a corto plazo y, básicamente, manejar nuestro flujo de caja trimestralmente”, completó. La semana pasada, Shell, dueña del 30% de Bandurria Sur, informó que no ejercerá su derecho de igualar la oferta de Vista, que se quedó con el 25,1% de ese bloque, como parte del paquete adquirido, por un neto de u$s 712 millones, a Equinor. Esa transacción incluyó el 35% de Bajo del Toro. Galuccio recordó que la última barrera para cerrar la operación es la aprobación de la autoridad antimonopolio de Chile, la Fiscalía Nacional Económica, debido a los contratos previos de exportación de crudo a ese país que tienen firmados Vista y Equinor. La documentación se presentó el 11 de febrero; Vista -lo reiteró su CEO- espera completar la adquisición en el segundo trimestre de este año. Hasta ahora, Vista calcula en 22.000 barriles diarios lo que le adicionará esa transacción. “Pensamos que podemos duplicar eso para 2030, impulsado por el crecimiento en Bajada del Toro una vez que avancemos hacia su plan pleno de desarrollo”, observó Galuccio. “Probablemente, veamos un par de años de crecimiento chico y baja ganeración de flujo libre de caja, en la medida que avancemos con Bajada del Toro. En Bandurria Sur, produjimos aproximadamente 19.000 barriles diarios en el cuarto trimestre y crecimos a 20.000 en enero”, señaló. “Basados en el inventorio del sitio, 106 pozos están asignados a nuestra participación. El campo puede seguir produciendo en los niveles actuales hasta, probablemente 2030. También vemos algún potencial de crecimiento”, continuó. Agregó que la producción actual de Bajada del Toro es de 2000 barriles por día. “Es bastante cerca de lo que vimos en enero para nuestra participación. Para nosotros, este bloque presenta un salto significativo y todavía estamos analizando el escenario para ir a un desarrollo pleno. Tenemos que pensar en la infraestructura ahí”, informó. Galuccio precisó que el plan para la actividad no convencional de 2026 prevé alcanzar los 132.000 barriles por día de producción ya este mes. “Estamos ya en eso y estimamos superar los 140.000 en marzo”, afirmó. Vista cerró 2025 con 135.414 barriles. “Creemos que el primer trimestre estará igual o ligeramente por debajo del último de 2024. Pero con un muy buen momento entrando en el segundo trimestre de este año. Ahí, esperamos un crecimiento sustancial secuencial, para volver a una meseta en el tercero y otro muy lindo y buen paso en el cuarto”, describió la curva proyectada. “Reiteramos nuestro objetivo de 140.000 barriles diarios para 2026 y, por su puesto, eso no incluya la adquisición de Equinor, que se agregará después de que se complete la operación”, destacó. En términos de ebitda, recordó su meta de u$s 1900 millones de ebitda ajustado para este año. También, excluidos los efectos de la compra de Equinor.