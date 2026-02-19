Shell no ejercerá la opción para igualar la oferta de compra de Vista Energy y, de esa forma, se superó una de las barreras para que la empresa de Miguel Galuccio sea la nueva dueña de los activos en Vaca Muerta que le pertenecían a la energética noruega Equinor. A inicios de mes, Vista había anunciado el acuerdo para comprarle a Equinor sus participaciones en dos áreas: Bandurria Sur y Bajo del Toro. Tras venderle a YPF, socio operador de ambas, parte de esas tenencias, terminará pagando un precio neto de u$s 712 millones. Después de esa operación, YPF, que erogó u$s 163,17 millones, tendría el 44,9% del primero y el 65% del segundo; Vista, el 25,1% y el 35%, respectivamente. El closing de la compra a Equinor está previsto para antes de junio. Una condición para que se concrete era que YPF no ejerciese su derecho de igualar la oferta de Vista en ambos bloques, algo a lo que renunció en el deal posterior con Vista. Pero se reservó la posibilidad de hacerlo si Shell, dueño del 30% restante de Bandurria Sur, tampoco ejecutaba ese first refusal. Este jueves, Vista informó a la Bolsa de México -cotiza allí y en Nueva York- que había recibido la notificación de la renuncia de Shell al derecho de preferencia sobre el 30% de participación que tiene en Bandurria Sur. “Dicha renuncia constituía una de las condiciones suspensivas para el cierre de la operación descrita en el evento relevante de fecha 2 de febrero de 2026″, explicó. “Como resultado, la operación queda sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia chilenas, requerida en relación con la exportación de crudo a Chile comprometida por Vista Argentina y Equinor Argentina”, completó. En ese sentido, agregó que ya se presentó la documentación correspondiente a la Fiscalía Nacional Económica, el organismo de competencia del país trasandino. La operación es un paso trascendental para Vista. El año pasado, con la compra de los activos de Petronas en Vaca Muerta, un ticket de u$s 1200 millones, escaló hasta alcanzar los 120.000 barriles diarios de capacidad, por encima de la meta de 100.000 barriles que se había trazado para 2026. Ahora, con la adquisición las áreas de Equinor, superará los 150.000. Con lo cual, acelerará bastante para su próximo objetivo. En noviembre, había anunciado un plan de inversiones por más de u$s 4500 millones hasta 2028 para lograr 180.000 barriles por día ese año, paso previo a los 200.000 en 2030.