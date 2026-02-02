Vista Energy, uno de los mayores productores de petróleo de Vaca Muerta, amplía su presencia en la formación. Compró los activos en la Argentina de la noruega Equinor. El precio neto de la transacción es de u$s 712 millones, descontados los más de u$s 163,17 millones que la empresa que lidera Miguel Galuccio recibirá por la venta de parte de esos yacimientos a YPF.

Equinor había puesto a la venta sus activos en Vaca Muerta a inicios del año pasado, para aprovechar -como también lo hicieron la malaya Petronas y la francesa Total- el envión de precios que significó la compra de las áreas de ExxonMobil por parte de Pluspetrol, operación en la que participaron prácticamente todas lasgrandes petroleras que operan en la formación -una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del planeta- y cuya valuación final se ubicó en torno a los u$s 1700 millones.

Equinor, de hecho, destacó que “ capturó valor ” a través de la venta de sus activos on-shore en la Argentina. Subrayó que embolsará u$s 1100 millones y que esta salida de Vaca Muerta no afectará a su operación ni licencias off shore en el país.

“ Estamos materializando el valor de dos activos de alta calidad que hemos desarrollado activamente, mientras continuamos optimizando nuestra cartera internacional ”, expresó Philippe Mathieu, vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción Internacional de la noruega.

Equinor, que llegó a la Argentina en 2017 con la compra de su participación en Bajo del Toro, sumó en 2019 ocho licencias de exploración off shore a su cartera en la Cuenca Argentina Norte y las de Malvinas y Austral. “ Esta es una decisión impulsada para incrementar el valor de nuestra cartera internacional y para agudizar nuestro enfoque en la Argentina ”, señaló Chris Golden, vicepresidente senior para los Estados Unidos y la Argentina en Exploración y Producción Internacional.

Vista, por su parte, se había quedado en abril con los activos de Petronas, por un total de u$s 1200 millones. Esa compra aceleró sus planes. Para este año, Vista esperaba alcanzar los 100.000 barriles diarios de producción. El paquete comprado a Petronas incluyó el 50% del bloque La Amarga Chica, operado por YPF. Con él, la empresa de Galuccio se aseguró una capacidad de 120.000 barriles.

En términos económicos, le significó incorporar una operación que, en 2024, había facturado unos u$s 1000 millones. Los ingresos de Vista, ese año, ascendieron a u$s 1650 millones.

Ahora, Vista adquirió el 100% del capital social de Equinor Argentina, titular del 30% de participación en el bloque Bandurria Sur, y el 50% del bloque Bajo del Toro. Tras la cesión a YPF del 16,3% de Equinor Argentina e, indirectamente, el 4,9% de Bandurria Sur, y del 15% de Bajo del Toro, terminará teniendo el 25,1% del primer yacimiento y el 35% del segundo.

La empresa espera concretar el cierre de la transacción en el segundo trimestre de este año, antes del 1o de junio, fecha límite del acuerdo con Equinor. Le permitirá sumar unos 22.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boed) y escalará su producción proyectada por encima de los 150.000. Además, agregará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas.

También, destacó la compañía, incorporaría 27.730 acres netos en el epicentro de Vaca Muerta y un “ robusto inventario de pozos, reforzando su posicionamiento en las zona más productivas de la formación ”.

Precisó que, en 2025, esos activos generaron un ebitda estimado en u$s 269 millones y suman un flujo de caja positivo desde 2026 en adelante, “ apuntalando de manera directa los objetivos anunciados de generación de caja de la compañía ”. “ La transacción profundizará el perfil exportador de Vista ”, apuntó.

La mención del flujo de caja alude al plan estratégico anunciado en noviembre, por el cual Vista proyectó invertir u$s 4500 millones hasta 2028. El paso inicial era un salto de 60%, a 180.000 barriles diarios, de la producción en esos tres años, para alcanzar 200.000 en 2030. Otro objetivo es tener una generación de caja de u$s 1000 millones anuales.

En ese momento, Galuccio aclaró que el monto sería exclusivamente en inversión de capital (capex). Agregó que cualquier oportunidad de adquisición requeriría financiamiento adicional. En tal sentido, la compra de los activos con Equinor se pagará parcialmente con deuda.

Vista informó que el acuerdo de adquisición establece que la transacción se cancelará con u$s 387 millones en efectivo y 6,2 millones de sus acciones. Además de ese monto inicial, el deal contempla un pago adicional contingente, que Vista abonará en cinco cuotas anuales, y estará sujeto a la producción de los activos adquiridos y al precio internacional del petróleo, en la medida que el Brent se encuentre por encima de los u$s 65 y llegue a un tope de u$s 80.

El componente deuda de la compra estará compuesto con un financiamiento, por un monto a determinar de hasta u$s 600 millones, con un plazo de cuatro años. El consorcio de bancos está encabezado por Santander, Citi e Itaú.

“ Esta adquisición nos permite incorporar dos activos de primer nivel en Vaca Muerta, fortaleciendo aún más nuestra posición en la cuenca. Los bloques son ideales para complementar el portafolio de Vista, ya que aportan tanto reservas y producción básica como un amplio inventario de pozos de alta productividad listos para perforar y apuntalar nuestro crecimiento ”, declaró Galuccio, cuya empresa acumula, desde 2018, inversiones por más de u$s 6500 millones en la formación.

El Mago también valoró la sociedad que tiene con YPF, empresa de la que fue CEO entre abril de 2012 y marzo de 2016. “ Estamos profundizando una experiencia de trabajo muy positiva, iniciada con la adquisición del 50% de La Amarga Chica, donde ya alcanzamos importantes sinergias operativas. Compartimos una visión común: la clave para el desarrollo del shale pasa por ganar competitividad a partir de una mayor eficiencia y con la innovación como eje central ”, destacó acerca de la petrolera que hoy lidera Horacio Marín.

Con este acuerdo, YPF pasará a tener el 44,9% de Bandurria Sur y Vista, el 25,1%. El otro 30% es de Shell. En cambio, la empresa controlada por el Estado Nacional tendrá el 65% de Bajo del Toro y la de Galuccio, el 35%. YPF seguirá operando ambos bloques.

Una de las condiciones de cumplimiento del acuerdo es la renuncia -o el no ejercicio- de los derechos de preferencia que tienen YPF y Shell en esos yacimientos. Por lo pronto, YPF firmó la renuncia a ese first refusal sobre Bajo del Toro y, en Bandurria Sur, sujeto a que Shell no lo ejerza.

Otra condición clave para el closing es que las autoridades antimonopolio de Chile aprueben la transacción, en relación con las exportaciones de petróleo crudo a ese país comprometidas por Vista y Equinor Argentina.

Bandurria Sur es una concesión de explotación de hidrocarburos no convencionales de 56.464 acres en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, adjudicada en 2015 por 35 años. Al 30 de septiembre, contaba con 195 pozos en producción. Cerró 2024 con 181 millones de barriles de reservas probadas, según datos de la Secretaría de Energía. En el tercer trimestre de 2025, tuvo una producción de 81.285 barriles, de los cuales 67.634 fueron de petróleo. Vista estima que el bloque cuenta con un potencial remanente de 421 nuevas ubicaciones de pozos en su inventario. Todas las cifras son al 100% de participación.

Por su parte, Bajo del Toro, adjudicada en 2021 también por 35 años, abarca 38.744 acres. A septiembre, contaba con 22 pozos en producción, que arrojaron 4191 barriles diarios, de los cuales 3565 fueron de petróleo. En 2024, el bloque tenía reservas probadas por 24 millones de barriles. Según Vista, tiene un potencial remanente de 396 nuevas ubicaciones de pozos en su inventario (también, al 100% de participación).