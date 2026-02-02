Vista crece en Vaca Muerta: compra los activos de la noruega Equinor
El monto neto de la operación es de u$s 712 millones, descontados los u$s 163,17 millones que la empresa de Miguel Galuccio recibirá por venderle a YPF parte de esos bloques (Bandurria Sur y Bajo del Toro). Equinor concentrará su operación local en sus áreas off shore
El segundo mes del año se perfila como un mes de transición en el que, con el apoyo del contexto externo, el mercado pondrá a prueba la solidez del programa macro, la gestión de la liquidez y la capacidad de sostener la estabilidad cambiaria