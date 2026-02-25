Tras haber desembarcado el año pasado en el negocio de distribución eléctrica, el grupo Edison busca tener mayor presencia en el mercado eléctrico. Actualmente, el holding, compuesto por la familia Neuss, los dueños de Havanna y los de Newsan, “analiza activos en el segmento de transmisión”, en palabras de fuentes allegadas a la compañía. En tal sentido, la mayor oportunidad que hay actualmente en la Argentina es la privatización de las cciones que tiene el Estado en Transener, la administradora de la red nacional de alta tensión, cuyas ofertas el Gobierno de Javier Milei recibirá hasta el 23 de marzo. “Después de la compra del año pasado, el grupo mira opciones para crecer”, agregaron las mismas fuentes. La alusión es a las operaciones mediantes la cuales Edison hizo su debut en sociedad. En marzo del año pasado, Edison Energía compró la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa) y la generadora hidroeléctrica Cempsa (Mendoza). Creada por los hermanos Patricio y Germán Neuss, Edison también tiene como inversores a Inverlat Investments (el grupo dueño de Havanna) y a Perseo, firma compuesta por el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky, y su CEO y socio, Luis Galli. Junto con esa operación, Edison anunció un programa de inversiones por u$s 300 millones en los próximos cinco años en infraestructura eléctrica. En diciembre último, dio otro paso trascendental. Resultó ganadora de la licitación para operar la central Alicurá y el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, dos de los activos más relevantes del sistema energético del Comahue. Ofertó u$s 162 millones por la primera y u$s 64 millones por la segunda en el proceso de adjudicación que hizo el Estado nacional. Además de los u$s 226 millones desembolsados por la adquisición, la oferta de Edison incluyó un compromiso adicional de inversión por u$s 200 millones, destinado a mantenimiento, modernización y operación de los activos. Con el potencial de ambas generaadoras -1050 megawatts (Mw) Alicurá y 480 Mw Cerros Colorados-, sumadas a los 191 Mw de capacidad que Edison ya operaba en Mendoza, alcanzó un 17% de la generación hidroeléctrica nacional y alrededor del 4% de la generacijón eléctrica total del país. Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, incluye las centrales Portezuelo Grande, Loma de la Lata, El Chañar y Planicie Banderita. Transener está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, si se consideran también los 6228 km que conforman la red de su controlada Transba. El 52% de sus acciones está en manos de Citelec, holding cuya mitad es de Pampa Energía y la otra, del Estado Nacional a través de la empresa Enarsa. Es este 50% de la controlante el que licitará el Gobierno de Milei y por el que espera recaudar, como mínimo, u$s 205 millones.