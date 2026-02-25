Vista Energy, el mayor productor independiente de crudo de la Argentina, reportó en el cuarto trimestre de 2025 una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), lo que representa un crecimiento del 59% contra igual período de 2024 y del 7% contra el tercer trimestre de 2025. La producción de petróleo alcanzó los 118.825 barriles diarios, un incremento interanual del 61% y del 8% contra el trimestre anterior. Los ingresos totales de octubre a diciembre sumaron u$s 689 millones, una suba del 46% contra igual período de 2024. La empresa de Miguel Galuccio exportó el 64% de sus volúmenes de ventas de crudo. La compañía continúa optimizando su estructura de costos: el lifting cost fue de u$s 4,1 por boe, lo que representa una reducción del 8% respecto del trimestre anterior. El ebitda ajustado alcanzó u$s 444 millones, un incremento del 62% en comparación con el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados por la compañía y la adquisición del 50% de La Amarga Chica en abril de 2025. El margen de ebitda ajustado se ubicó en 64%, 8 puntos porcentuales por encima del registrado en el cuarto trimestre de 2024. La empresa generó un free cash flow positivo de u$s 76 millones en el trimestre. La utilidad neta del periodo fue de u$s 86 millones, comparada con u$s 94 millones en el cuarto trimestre de 2024. Durante 2025, Vista invirtió u$s 1331 millones para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional. La compañía lleva invertidos en Vaca Muerta más de u$s 6500 millones para acelerar crecimiento. Las reservas probadas totales al 31 de diciembre de 2025 alcanzaron 588 MMboe, un incremento del 57% comparado con 375 MMboe al cierre de 2024. La producción total fue 115.479 boe/d, un 66% mayor a la de 2024. Vista exportó 22,2 MMbbl de petróleo, un incremento interanual del 109%, representando el 61% del volumen vendido de petróleo. Este hito representó ingresos superiores a u$s 1400 millones. El costo operativo fue u$s 4,4/boe durante 2025, por debajo del u$s 4,6/boe durante 2024, reflejando los beneficios de una mayor escala y el foco continuo en la eficiencia. Los ingresos totales durante 2025 fueron u$s 2444 millones, un aumento del 48% comparado con u$s 1,648 millones durante 2024, explicado por el crecimiento en la producción de petróleo en los bloques operados y la adquisición de La Amarga Chica. Durante 2025, Vista redujo la intensidad de emisiones de GEI, de alcance 1 y 2, en 23% comparada con 2024, de 8,8 kg CO2e/boe a 6,8 kg CO2e/boe. El ebitda ajustado para 2025 fue u$s 1596 millones, resultando en un margen de EBITDA ajustado de 65%, y un aumento del 46% comparado con el ebitda ajustado de u$s 1092 millones durante 2024. La utilidad neta de 2025 alcanzó u$s 719 millones, comparada con u$s 478 millones en 2024.