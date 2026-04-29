El sector energético argentino se encuentra frente a un cambio de paradigma que redefine su rol en el mapa global. La transición desde un modelo dependiente de importaciones hacia uno exportador a escala dejó de ser una aspiración para convertirse en un proceso con bases técnicas concretas. La visión del sector privado es clara. Gustavo Latorre, director comercial de Naturgy Argentina, aseguró que el país atraviesa una transformación estructural: “Argentina va a pasar de ser un país netamente importador de GNL a ser un país exportador”. En ese sentido, Vaca Muerta dejó de ser promesa para consolidarse como plataforma productiva real. Sin embargo, el salto exportador no depende solo del recurso. Latorre advirtió que el proceso sigue condicionado por variables críticas: tasas de interés elevadas, falta de gasoductos y la inestabilidad macroeconómica, factores que complican la planificación de proyectos a 10 o 20 años. Este punto introduce una tensión central: la geología ya no es el problema, pero el contexto económico sí lo es. Sin condiciones financieras adecuadas, el desarrollo pierde velocidad. En paralelo al auge del gas, las energías limpias consolidaron su lugar en la matriz. Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, recordó que el sector pasó de menos del 2% en 2015 a cerca del 19% actual, y ya compite en costos con fuentes tradicionales. “Hoy las renovables son más baratas que lo que desplazan”, sostuvo. El dato confirma que la industria superó su etapa inicial y se convirtió en un jugador consolidado dentro del mercado eléctrico. Sin embargo, el crecimiento enfrenta un techo. La expansión depende de resolver dos restricciones: el costo del financiamiento y la saturación de las redes de transporte eléctrico. El fenómeno ya se observa en el Mater. Muchas empresas buscan descarbonizar su consumo, pero se encuentran con una limitación concreta: no hay capacidad de transporte disponible para nueva generación. “La industria está demandando contratos con transporte asegurado”, explicó Álvarez. Desde el sistema financiero, el diagnóstico es consistente. Alejandro Haro, CEO de Comafi Bursátil, sostuvo que el interés por financiar proyectos energéticos se mantiene, pero la estructura del mercado local impone restricciones. El problema es de plazos. Los bancos operan con depósitos de corto plazo, mientras que los proyectos energéticos requieren financiamiento de largo aliento. Este descalce limita la capacidad de acompañar inversiones en infraestructura. Haro vinculó esta restricción con la macroeconomía. “El riesgo país impacta directamente en el costo de financiamiento”, explicó. Una baja sostenida de este indicador es condición necesaria para acceder a fondeo más barato. Sin ese cambio, el sistema financiero difícilmente pueda escalar su participación en proyectos que demandan volúmenes de inversión y horizontes de repago extendidos. El cuadro general es claro: la Argentina tiene recursos, competitividad y demanda global, pero necesita alinear infraestructura, financiamiento y estabilidad macro para concretar el salto exportador. El cambio de paradigma está en marcha, pero su velocidad dependerá de la capacidad de resolver esos cuellos de botella. Sin red, sin financiamiento y sin previsibilidad, el potencial queda limitado.