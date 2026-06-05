Un incendio de gran magnitud afectó este viernes a una nave industrial de Honda en Santa Perpètua de Mogoda, en la provincia de Barcelona. El fuego se declaró poco antes de las 15.00 horas en el polígono industrial Torre del Rector y provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

La emergencia obligó a desalojar a unos 150 trabajadores del polígono, entre personal de Honda y empleados de empresas próximas. No se registraron heridos, aunque el edificio sufrió daños graves y una parte de la nave terminó colapsando por la fuerza de las llamas.

Un incendio arrasa una nave clave de Honda en Barcelona

El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 14.58 horas. En los primeros minutos, los Bombers de la Generalitat movilizaron varias dotaciones para atacar el fuego. El operativo creció con rapidez por la magnitud del incendio y por el riesgo de que las llamas afectaran a otras instalaciones del polígono.

La nave industrial de Honda quedó muy dañada. Según los primeros datos difundidos por los servicios de emergencia y medios locales, el edificio se usaba para tareas logísticas y para el almacenamiento de motocicletas y recambios. El fuego afectó al interior y también a la cubierta, lo que obligó a los bomberos a trabajar desde el exterior.

Los Bombers llegaron a desplegar cerca de 30 dotaciones. La prioridad fue contener las llamas y evitar que pasaran a naves cercanas. El incendio fue dado por estabilizado hacia las 18.50 horas y quedó controlado sobre las 20.30 horas, aunque los equipos siguieron en la zona para revisar puntos calientes.

La columna de humo negro se elevó sobre el área industrial y generó numerosas llamadas al 112. Protección Civil pidió a la población no acercarse al lugar y recomendó cerrar puertas y ventanas a los vecinos próximos si el humo llegaba a sus viviendas.

Incendio en una nave industrial de Honda en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Bomberos Cataluña

¿Por qué se derrumbó una parte de la fábrica de Honda?

El derrumbe se produjo después de que el fuego afectara al interior de la nave y a su cubierta. La estructura quedó debilitada por la temperatura y por el avance de las llamas, por lo que los equipos de emergencia evitaron entrar al edificio y centraron la extinción desde el exterior.

Los bomberos trabajaron con autoescaleras y lanzas de agua para reducir la intensidad del fuego. La estrategia buscó proteger a los equipos y limitar el alcance del incendio industrial. La nave ya presentaba daños severos cuando se confirmó el colapso parcial de la estructura.

La causa del incendio todavía está bajo investigación. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo empezar en la cubierta, donde había placas fotovoltaicas instaladas. Esa línea deberá ser confirmada por los técnicos una vez que se pueda revisar la zona con seguridad.

El alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Juan Carlos Mingueza, explicó a medios locales que 74 trabajadores se encontraban dentro de la nave cuando comenzó el incendio y que pudieron salir por su propio pie. El resto de los desalojados pertenecía a empresas cercanas del mismo polígono.

El polígono industrial activó el protocolo de emergencia

El incendio se produjo en el polígono Torre del Rector, un área con actividad industrial y logística. La proximidad entre naves obligó a crear un perímetro de seguridad y a cortar accesos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Los Mossos d’Esquadra, la Policía Local y el Sistema de Emergencias Médicas participaron en el dispositivo. El SEM mantuvo ambulancias en la zona con carácter preventivo, aunque no hubo personas afectadas por el fuego ni por el humo.

Protección Civil activó la alerta del Procicat por el incendio. También se pidió evitar actividades al aire libre en el entorno cercano mientras durara la presencia de humo. Las autoridades locales activaron su plan municipal de protección civil para coordinar la respuesta.

El caso dejó daños materiales importantes en las instalaciones de Honda. La investigación deberá determinar el origen exacto del fuego, el alcance estructural del derrumbe y los pasos necesarios para recuperar la actividad afectada.