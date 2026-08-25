En esta noticia Gigante agroindustrial

Adecoagro quiere expandirse en el mercado. Después de haberse quedado con Profertil -la única productora de urea granulada del país- y de ofertar por SanCor, la agroindustrial argentina se prepara para sumar una tercera empresa clave para sus negocios.

Se trata de Alimentos Refrigerados S.A., la empresa en quiebra que durante años elaboró yogures, flanes y postres de SanCor, y que está detrás de las marcas Yogs, Shimy, Sancorito, Sublime, Vida, Primeros Sabores y Lechelita.

Si bien la compañía aún no hizo una oferta formal -ya que primero solicitó a la Justicia analizar el estado de los activos- anticipó su interés por quedarse con la totalidad de los activos de la láctea.

El plan contempla adquirir tanto las marcas de la compañía como las dos plantas industriales ubicadas en Córdoba y en Arenaza (Buenos Aires), junto con los inmuebles, las instalaciones y las maquinarias.

De hecho, se adelantó y dijo cuánto estaría dispuesta a pagar: u$s 3 millones por toda la unidad productiva.

Concretaría la operación a través de L3N S.A., una de las empresas del grupo dedicada específicamente a la producción y comercialización de productos lácteos.

Adecoagro creó la sociedad en 2019 para adquirir, en ese entonces, marcas de SanCor como Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles, además de las dos plantas industriales que hoy integran la empresa, ubicadas en Chivilcoy y Morteros.

Actualmente, ambas plantas de L3N S.A. operan al máximo de su capacidad instalada y procesan más de 1,1 millones de litros por día.

De avanzar con la propuesta, superará las ofertas presentadas por ambas compañías, de u$s 2,5 millones y u$s 1,45 millones, respectivamente. Mientras Vicentin busca quedarse con la totalidad de la empresa, Elcor ofertó u$s 1 millón por la planta industrial de Arenaza y otros u$s 450.000 por el 100% del paquete marcario.

No son las únicas interesadas.

García Hermanos Agroindustrial, dueña de Tregar, es otra de las empresas que comienza a explorar una posible adquisición. La firma pidió autorización judicial para inspeccionar una línea de producción de la planta de Arenaza para verificar su estado y definir si avanzará con una propuesta de compra.

Ernesto Rodríguez e Hijos S.A., la empresa que comercializa Vacalin, también solicitó a la Justicia visitar las dos plantas industriales de ARSA para evaluar su funcionamiento y mantenimiento, y analizar una oferta de compra por alguna de ellas.

Arsa quebró en noviembre del año pasado. La empresa atravesaba una situación financiera inestable desde diciembre de 2023 que derivó en la apertura de su concurso preventivo cuatro meses después.

La láctea atribuyó su crisis financiera a la situación económica de aquel entonces: caída del consumo, inflación, escasez, encarecimiento de materia prima y el aumento de la mano de obra. Subrayó también su dificultad de mantener el negocio rentable tras las “políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior“, haciendo alusión, principalmente, al programa Precios Justos. A partir de ese entonces, la firma buscó, sin éxito, reactivarse.

La láctea fue considerada como “la última joya” del Grupo Vicentin que le compró, en 2016, el negocio de yogures y postres a SanCor por unos u$s 100 millones.

Gigante agroindustrial

Fundada en 2002, Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, posee 210.400 hectáreas . Produce alimentos, leche, arroz, cultivos agrícolas, azúcar, etanol y energía renovable.

Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, el año pasado, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19 por ciento).

Actualmente, mantiene un fuerte interés por SanCor, hoy en quiebra. Si bien el proceso de venta quedó suspendido luego de que la Justicia hiciera lugar al pedido de un acreedor, la firma fue una de las 10 empresas que compró los pliegos licitatorios para presentar una oferta por la histórica cooperativa.

A fines del año pasado, Adecoagro se convirtió en el socio mayoritario de Profertil, la única productora de urea granulada del país. La venta se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF.

La cripto Tether Investments se quedó con el 51% de la empresa en 2025, en una operación de u$s 615 millones.

Tether, que es la creadora de la stablecoin USTD, la más grande del mundo, ya tenía el 19% de Adecoagro. La operación le confirió el 70% del capital de la firma.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con Profertil, la firma adquirió las participaciones de ambos accionistas y consolidó el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

El mes pasado anunció, además, la compra del ingenio Caarapó, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, a Raízen, cuya participación está en manos de Shell y del grupo brasileño Cosan. La operación está valuada en u$s 148 millones.