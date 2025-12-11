Tras cerrar la compra a la canadiense Nutrien del 50% de Profertil, una operación de u$s 600 millones anunciada en septiembre, Adecoagro se prepara para capturar la otra mitad de la única productora de urea granulada de la Argentina.

Este jueves, el directorio de YPF trataba la oferta vinculante, también de u$s 600 millones, que el grupo que preside Mariano Bosch hizo la semana pasada sobre las acciones que posee la energética que controla el Estado Nacional.

Fuentes del mercado dan por hecho que el board que encabeza Horacio Marín aprobará la transacción. En tal sentido, otras fuentes sugieren que el hecho que Adecoagro haya podido concretar la adquisición es una señal: YPF tenía un first refusal sobre la participación de Nutrien, que decidió no ejecutar.

Fundado en 2002, Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Con presencia en Brasil, la Argentina y Uruguay, produjo más de 3 millones de toneladas en 2024 y facturó u$s 1476 millones. Sus principales fuentes de ingresos fueron el azúcar (26%), el etanol (18%), la leche (19%) y el arroz (17%). Dueño de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita, este año, el gigante cripto Tether se convirtió en su controlante, tras ofertar u$s 615 millones para expandir hasta más del 70% su participación en la empresa (tenía poco más del 19%).

A inicios de septiembre, Adecoagro, asociado con la Asociación Cooperativas Argentina (ACA), acordó con Nutrien comprarle el 50% de Profertil, activo que la canadienses -que, desde 2024, están en repliegue en América latina- había puesto en venta. Esa operación estaba sujeta a que YPF -dueña de la otra mitad- no ejerciera el derecho de preferencia que tenía para igualar esa oferta.

La semana pasada, Profertil redobló la apuesta e hizo su oferta vinculante por ese otro 50%. Música para oídos de Marín. Un pilar de su plan 4x4 es la redefinición del portafolio de YPF, lo que significa focalización en shale y salida, tanto de hidrocarburos convencionales como de activos non-core.

“ Cuando miramos la oportunidad de Vaca Muerta, el gas, la cantidad de gas que va a haber, el fertilizante es algo que necesitamos en la región. La región es una muy importante importadora de fertilizantes. Y la Argentina tiene, en Vaca Muerta, esta posibilidad de hacer el gas. Lo que nos entusiasma mucho es transformar ese gas en fertilizante y aportar al desarrollo del sector en el que somos nativos, que es el sector agrícola ”, le explicó Bosch a El Cronista, en un Palabra de CEO publicado en octubre.

Profertil tiene una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas cúbicas de urea y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local. Con planta en Bahía Blanca, generó un ebitda promedio de u$s 390 millones anuales entre 2020 y 2024.

De aceptar la propuesta de YPF, Adecoagro pasará a tener su 90% y ACA, el 10%. Por lo pronto, este jueves, Profertil comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que Agrium Holdco Spain, filial de Nutrien, había transferido el 50% de la empresa a Avaldi, sociedad anónima cuyos accionistas son Agro Inversora, de Adecoagro (80%), y ACA (20%).

En consecuencia, hubo renovación de autoridades, con salida de canadienses y el ingreso los nuevos dueños. Se designó presidente a Ignacio Bosch, hermano de Mariano y director comercial de Adecoagro.