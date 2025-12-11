Adecoagro ya es dueño de Profertil y se prepara para quedarse con la parte YPF
Se cerró la operación, anunciada en septiembre por u$s 600 millones. La petrolera, que no ejerció su derecho a igualar la propuesta, estaría por aprobar la venta de su propia parte, por la que el grupo agroindustrial ofertó otros u$s 600 millones la semana pasada
