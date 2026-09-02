El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

El mercado inmobiliario comercial en España alcanza un nuevo hito con el cierre definitivo de la compra de The Outlet Stores Alicante por parte de VIA Outlets, operador europeo perteneciente a la gestora de activos neerlandesa APG.

Tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía formalizó la adquisición del complejo a su anterior propietario, el fondo suizo UBS Asset Management. La operación se valora en aproximadamente 70 millones de euros, lo que confirma la notable revalorización del activo desde que UBS lo adquirió en 2019 por 34 millones.

El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

cómo es el nuevo outlet que lanzaron

Situado en el municipio de San Vicente del Raspeig, adyacente a la Universidad de Alicante, el centro comercial presenta una superficie bruta alquilable (SBA) de más de 35.000 metros cuadrados y se aproxima a un 100 % de ocupación.

En la actualidad, reporta un tráfico superior a los 6,8 millones de visitantes al año, propiciado tanto por la comunidad universitaria y los residentes locales como por el significativo turismo internacional que caracteriza a la Costa Blanca.

El complejo alberga más de 50 marcas de moda y deporte —entre las que destacan Nike, Adidas, Puma, Guess, Mango, Scalpers, Bimba y Lola, Geox y Levi’s—, complementadas por una variada oferta gastronómica (22 locales), de entretenimiento (cines, gimnasio y bolera) y un hipermercado Carrefour.

El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

Via Outlets expande su presencia en España con nuevos centros

Con esta adquisición, Via Outlets suma un tercer activo en nuestro país. El grupo ya posee el Sevilla Fashion Outlet, donde realizó una inversión cercana a 30 millones de euros en su renovación y ampliación, finalizada a finales de 2023. Dicha inversión permitió la incorporación de marcas premium como Karl Lagerfeld, Under Armour y Columbia. Asimismo, gestiona el Mallorca Fashion Outlet en Marratxí, ubicado muy cerca de Palma de Mallorca.

La estrategia de la compañía se enfoca en activos con un alto componente turístico, lo que le permite diversificar su cartera de compradores. En particular, la Costa Blanca y la provincia de Alicante ofrecen una combinación ideal entre residentes locales y visitantes europeos.

El gigante europeo acelera su expansión global

El outlet es propiedad de la gestora de activos neerlandesa APG y posee once centros comerciales en ocho países europeos. En total, es propietario de más de 1100 establecimientos de grandes marcas que eligen el formato outlet.

Durante 2024, el grupo reportó unos ingresos de 1450 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,8 % respecto al año anterior. Recientemente, realizó con éxito una emisión de 500 millones de euros en bonos verdes, con vencimiento en 2032, destinada a financiar nuevas adquisiciones como la de Alicante.

Esta operación confirma que Via Outlets continúa invirtiendo con determinación en España y en la inclusión de marcas de lujo en sus outlets. Con la incorporación de su nueva adquisición, el operador neerlandés no solo aumenta su número de activos, sino que refuerza su liderazgo en el sector de retail inmobiliario outlet en nuestro país.