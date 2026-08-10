El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

El mercado inmobiliario comercial en España suma un nuevo hito con el cierre definitivo de la compra de The Outlet Stores Alicante por parte de VIA Outlets, operador europeo propiedad de la gestora de activos neerlandesa APG.

Tras obtener la luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía formalizó la adquisición del complejo a su anterior propietario, el fondo suizo UBS Asset Management. La operación se valora en torno a los 70 millones de euros, confirmando la notable revalorización del activo desde que UBS lo comprara en 2019 por 34 millones.

El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

¿Cómo es el nuevo outlet?

Ubicado en el municipio de San Vicente del Raspeig, junto a la Universidad de Alicante, el centro comercial cuenta con una superficie bruta alquilable (SBA) de más de 35.000 metros cuadrados y roza el 100 % de ocupación.

Actualmente registra un tráfico superior a los 6,8 millones de visitantes al año, impulsado tanto por la comunidad universitaria y los residentes locales como por el intenso turismo internacional que caracteriza a la Costa Blanca.

El recinto alberga más de 50 marcas de moda y deporte —entre las que destacan Nike, Adidas, Puma, Guess, Mango, Scalpers, Bimba y Lola, Geox y Levi’s—, acompañadas de una variada oferta de restauración (22 locales), ocio (cines, gimnasio y bolera) y un hipermercado Carrefour.

El outlet que se expande cada vez más en el país: compró un centro comercial en esta provincia y trae marcas de lujo. Foto: Via Outlet

Via Outlets amplía su presencia en España con dos nuevos centros

Con esta adquisición, Via Outlets suma un tercer activo en nuestro país. El grupo ya posee el Sevilla Fashion Outlet, donde realizó una inversión cercana a 30 millones de euros en su renovación y ampliación, finalizada a finales de 2023. Dicha inversión permitió la incorporación de marcas premium como Karl Lagerfeld, Under Armour y Columbia. Asimismo, gestiona el Mallorca Fashion Outlet en Marratxí, ubicado muy cerca de Palma de Mallorca.

La estrategia de la compañía se enfoca en activos con un alto componente turístico, lo que le permite diversificar su cartera de compradores. En particular, la Costa Blanca y la provincia de Alicante ofrecen una combinación ideal entre residentes locales y visitantes europeos.

El gigante europeo que acelera su expansión

El outlet es propiedad de la gestora de activos neerlandesa APG y cuenta con once centros comerciales distribuidos en ocho países europeos. En total, es el propietario de más de 1100 establecimientos de grandes marcas que optan por el formato outlet.

Durante 2024, el grupo reportó unos ingresos de 1450 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,8 % en comparación con el año anterior. Recientemente, realizó con éxito una emisión de 500 millones de euros en bonos verdes, con vencimiento en 2032, destinada a financiar nuevas adquisiciones como la de Alicante.

Esta operación confirma que Via Outlets continúa invirtiendo con firmeza en España y en la incorporación de marcas de lujo en sus outlets. Con la integración de su nueva adquisición, el operador neerlandés no solo incrementa su número de activos, sino que refuerza su liderazgo en el segmento de retail inmobiliario outlet en nuestro país.