En esta noticia Cómo seguirá la operación

Flybondi retomó el martes sus operaciones y responsabilizó públicamente a la conducción anterior por la crisis que atraviesa hoy la low cost nacional .

La empresa aseguró que una investigación interna detectó que el management anterior presentó información falsa sobre la situación de la aerolínea y sostuvo que “el plan de negocios con el que operó en los últimos años estaba basado en una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento que afectó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros”.

La decisión se conoció luego de que la compañía pasara casi dos semanas sin operar. Flybondi había suspendido sus vuelos desde el 2 de julio en medio de una fuerte crisis financiera y operativa que dejó a la empresa con gran parte de su flota fuera de servicio y miles de pasajeros afectados.

Según explicó la empresa, las irregularidades surgieron durante el proceso de due diligence que inició el fondo estadounidense COC Global Enterprise luego de convertirse en el principal inversor de Flybondi tras la salida de su principal accionista, Cartesian Capital. Frente a ese escenario, la empresa confirmó que removió a los responsables de la gestión anterior y advirtió que analiza iniciar acciones legales por los daños ocasionados .

Cómo seguirá la operación

La low cost informó que durante el martes realizó 10 vuelos con dos aviones y que iniciará un plan para recuperar progresivamente su flota. El objetivo es volver a operar con ocho aeronaves en esta primera etapa de normalización, mientras ajustó su estrategia de venta de pasajes para adecuarla a la cantidad de asientos efectivamente disponibles.

En paralelo, según indicó, modificó su política de comercialización de pasajes para adecuar la oferta a la disponibilidad real de aviones, luego de las críticas que recibió por continuar vendiendo tickets mientras mantenía suspendidas sus operaciones.

La aerolínea continúa ofreciendo pasajes a través de su página web para viajar en los próximos días. Si bien la empresa se encontraba operando con un solo avión a comienzos del mes pasado, mantuvo en firme la venta para los 21 destinos que integran su red entre la Argentina, Brasil y Paraguay .

Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018 como la primera low cost del país y rápidamente empezó a sumar participación de mercado: en 2025 transportó cerca de 3,1 millones de pasajeros y concentró alrededor del 18% del cabotaje argentino, aunque perdió cuatro puntos frente al año anterior por el deterioro de su operación.

Tras un cambio de accionistas, la empresa anunció acuerdos con Boeing y Airbus para incorporar aeronaves nuevas como parte de un plan de expansión valuado en u$s 1700 millones. La iniciativa contemplaba sumar hasta 35 aviones y aumentar la flota un 230% en cuatro años.

Sin embargo, la operación comenzó a mostrar inconvenientes pocos meses después. A fines de 2025 y comienzos de este año, la ANAC labró actas de infracción por cancelaciones y reprogramaciones sin aviso previo.

En paralelo, Flybondi atravesó cambios en su management. Mauricio Sana, quien había liderado la compañía como CEO durante su etapa de expansión, dejó el cargo y fue sucedido por Paz Lovisolo. La ejecutiva asumió en febrero de este año, pero permaneció menos de cuatro meses al frente de la aerolínea antes de su salida, en medio de la profundización de la crisis operativa.

Hoy, Flybondi tiene 11 aeronaves fuera de servicio. Según informó la agencia Noticias Argentinas a comienzos de junio, dos aviones fueron enviados a México para realizar tareas de mantenimiento mayor, pero no pudieron regresar al país debido a deudas que rondarían los u$s 5,5 millones.

De acuerdo con datos de la consultora Adventus, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de este año la compañía canceló más de 2500 vuelos. La cifra afectó a más de 350.000 pasajeros.