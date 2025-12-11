En esta noticia España siempre estuvo cerca

La tradicional marca marplatense Havanna encara la etapa final de puesta a punto de su primera planta de elaboración de alfajores en Europa. Con una inversión de 3,5 millones de euros, la empresa construyó una nave de 3000 metros cuadrados en Picassent, Valencia, desde donde buscará mejorar la distribución en el Viejo Continente y acelerar su desembarco en Asia.

Para financiar el proyecto, Havanna obtuvo un préstamo bancario de 1,5 millones de euros y otro monto equivalente del Instituto Valenciano de Finanzas. El objetivo central es abastecer al mercado europeo con mayor rapidez y eficiencia, incrementar la flexibilidad de respuesta y acceder de manera más ágil a nuevos destinos estratégicos, especialmente en Asia y Medio Oriente.

Hernán Campagnoli, gerente de Red Exterior de Havanna, explicó el proyecto comenzó a diseñarse a principios de 2022, cuando la compañía advirtió que producir en origen ya no alcanzaba para acompañar el ritmo de crecimiento internacional. “Estar más cerca del consumidor facilita la operación y permite ampliar mercados”, explica.

La fábrica española replicará parte del portafolio que hoy se elabora en la Argentina, con foco en los productos de mayor demanda en el exterior: alfajor de chocolate, alfajor de merengue y minialfajor de chocolate.

España siempre estuvo cerca

La elección de España respondió a dos factores: es un mercado donde Havanna ya opera —a través de un distribuidor franquiciado que abastece a toda Europa— y ofrece buenas condiciones logísticas, con el puerto de Valencia como punto estratégico. A diferencia de la planta marplatense, donde trabajan más de 500 empleados, el establecimiento español funcionará inicialmente con 12 personas, dado que fue diseñado bajo un esquema altamente automatizado.

Actualmente, la compañía avanza en la etapa final de obras civiles. Las máquinas llegarán en los primeros meses de 2026 y se espera que la planta esté operativa durante el primer semestre de ese año. Tendrá una capacidad de producción de 3 millones de docenas de alfajores anuales por turno, con espacio disponible para incorporar nuevas líneas en función de la demanda.

La planta española puede producir 3 millones de docenas de alfajores al año por turno

El desembarco en España también abre la puerta a nuevas alianzas comerciales. Havanna mantiene conversaciones con distintos actores interesados en llevar la marca a Asia y Medio Oriente, especialmente Emiratos Árabes. Hoy los envíos llegan a esos mercados de manera esporádica, pero la empresa apunta a construir una presencia más estable.

“Concretar una asociación lleva tiempo y dedicación. Hay que encontrar al cliente adecuado y desarrollar el mercado desde cero”, señaló Campagnoli. Además, no descartan ingresar de manera directa a algunos países europeos si se dan las condiciones.