Fueron el boom para pasar el verano en pandemia y ahora se alquilan con precios de liquidación

La pandemia generó nuevos negocios. La imposibilidad de viajar tanto por el país como al exterior se tradujo en un boom de demanda para alquilar quintas y casas de verano en barrios cerrados. Pero ese negocio llegó a su fin. La demanda, hoy, es casi inexistente y muchas de las propiedades se ofrecen solo para fin de semana.

Los veranos de 2021 y 2022 tuvieron un crecimiento exponencial en el mercado de quintas, alcanzando una demanda récord y una fuerte suba de precios. En esos momentos, el alquiler temporal de un propiedad representaba entre el 1% y el 1,5% del valor total del inmueble.

Por ejemplo, una vivienda en San Isidro que tenía una valuación de u$s 500.000 se alquilaba en los meses de verano por u$s 7500 por mes. Según la zona y sus comodidades, el monto podía llegar a u$s 10.000.

Hoy, esos valores quedaron en la historia. La demanda se desplomó en los últimos meses y, en el inicio de 2023, alcanzó el menor nivel en años.

" Después de dos años de baja en el turismo al exterior, en los que los alquiler de quintas y casas en countries tuvieron una gran performance, el verano 2023 tuvo una baja en la demanda, no superando las cifras de los años pre-pandemia e, incluso, menores al promedio de demanda histórica ", explicó Daniel Salaya Romera, de la inmobiliaria homónima, que tiene fuerte presencia en Zona Norte.

Según el empresario inmobiliario, la demanda cayó hasta un 35% comparado al año pasado, lo que hizo bajar también los precios. Hoy, en promedio, una casa para pasar el verano cuesta por mes entre u$s 3000 y u$s 5000, la mitad de lo que se pagaba hace dos años.

La tendencia también cambió. Las quintas volvieron a ofrecerse los fines de semana y le foco del negocio hoy está ahí.

Para Mariana Pomarada, gerente en Castex de Pilar, la baja de la demanda se debe a que "muchos propietarios viajaron al exterior y hay mucha más oferta en el mercado y precios que se desplomaron".

Para la especialista, otro de los factores que influyó en la caída del interés por este tipo de descanso tiene que ver con el Mundial. "Mucho de nuestro público se fue a Qatar a ver a la Selección y esas fueron sus vacaciones", agregó.

Las casas en country se alquilan por períodos más largos. Pero, las quintas ahora se ofrecen por fin de semana

"La demanda de alquileres bajó mucho comparado con los años de pandemia. La gente este año decidió irse a la playa, tanto a Pinamar como a Punta del Este. Hoy, estamos volviendo a una demanda previo a la pandemia o, de hecho, un poco por debajo", coincidió Gustavo Iglesias, dueño de la inmobiliaria Gabriela Iglesias, que trabaja en la zona de Nordelta.

Alquiler tradicional

Si bien los alquileres temporarios generan mayor rentabilidad, muchos propietarios, ante la caída de la demanda, decidieron volcar sus propiedades al alquiler convencional. Esto genera una menor oferta hoy para la renta temporaria.

"Muchas propiedades que, en pandemia, se alquilaban con contratos temporarios, en el último año, se volcaron hacia la renta convencional. Porque buscaban evitar la vacancia durante la temporada baja y garantizar una renta todo el año", agregó Salaya Romera.

Hoy, las casaquintas vuelven a ofrecerse por fin de semana. La oferta de casas en countries bajó considerablemente

Hoy la oferta de casas en countries se centra en el alquiler convencional.

A esto, se sumó que las quintas que se ofrecían históricamente como alquiler temporario por periodos mensuales o quincenales, ahora, lo hacen por día. " El público cambió. En general, se busca alquiler quintas para pasar un fin de semana, para un festejo o en el caso de las Fiestas ", explicó el empresario.

Se trata de una forma de tener una renta y mantener el negocio aun con la demanda casi inexistente. Los precios por fin de semana, en la mayoría de los casos, se manejan en pesos y, según la ubicación, tienen un precio promedio de $ 20.000 sábados y domingos de enero.