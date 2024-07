Se abre una pelea por espacios en los aeropuertos, tras un decreto clave que avala la remoción de aviones en desuso

Comienza un nuevo capítulo en la desregulación del mercado aerocomercial. Ayer, el Gobierno publicó el decreto 664/2024 en el Boletín Oficial a través del que busca optimizar los espacios en los aeropuertos. Esta norma, que deroga las reglas anteriores, establece un plazo para la remoción de aeronaves accidentadas o abandonadas en las terminales.

Se trata, según explican en el sector, de una norma "lógica y clave", ya que establece un plazo de seis meses para trasladar aquellas aeronaves que están estacionadas en los aeropuertos. De esta manera y en medio de la apertura de los cielos -que busca sumar jugadores internacionales a la operación de vuelos domésticos- se liberarían espacios en los principales aeropuertos del país (principalmente en Aeroparque).

"El objetivo principal es agilizar el proceso que permite remover los aviones que no están en uso y que dificultan las tareas normales de los aeródromos, modernizando así un régimen burocrático que tiene más de cincuenta años y que llevó a que prácticamente nunca se haya logrado remover una aeronave. Como resultado, hay algunas que llevan más de treinta años abandonadas. Con la normativa que se aprobó hoy, el proceso de remoción se hará en un plazo máximo de seis meses", establece un documento que publicó la secretaría de Transporte.

La nueva regla, a su vez, avanza en línea con la quita de privilegios a Aerolíneas Argentinas, un proceso que inició con la publicación del primer decreto de la serie de la desregulación del mercado aerocomercial a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Este, eliminó los beneficios de franja horaria y capacidad aeroportuaria para la aérea de bandera.

En este sentido, según comentaron en el sector, la aerolínea nacional tiene dos aeronaves con el "motor protegido" en Aeroparque. Esto significa que son aviones que no se usan hace tiempo y que ocupan un lugar en la pista que podría incrementar el espacio que tienen asignado las otras líneas aéreas que operan actualmente en el país. No obstante, Aerolíneas aseguró no tener unidades en desuso en alguna terminal.

De esta manera, las líneas low cost empiezan a ganar terreno en detrimento de la aérea de bandera. Esto significa que se podrían ampliar los espacios que tienen Flybondi y JetSmart, tanto en Aeroparque, como en Ezeiza.

"Con esto se logra una mejor utilización de los espacios, se mejora la seguridad operacional de los aeródromos, se optimiza la rentabilidad de aeropuertos y líneas aéreas y se regula la venta de partes de aquellas aeronaves a ser removidas, ya que prevé un registro continuo de esos componentes, evitando robos e irregularidades", explica el documento oficial.



La actualización de la norma llega en un momento en el que se empezó a discutir la posible reapertura de El Palomar, ante la expectativa de una mayor cantidad de vuelos diarios, como consecuencia de la apertura de los cielos.

Si bien las líneas aéreas se reúsan a la idea de establecer sus operaciones en el aeropuerto ubicado en Morón, su eventual retorno fue, incluso, una de las promesas de campaña en las últimas elecciones. A su vez, Sturzenegger aseguró que el Gobierno avanzará en impulsar nuevos aeropuertos y terminales.

Cielos abiertos y desregulación del mercado aerocomercial

Los cambios en el mercado aerocomercial comenzaron hace dos semanas, cuando el Gobierno aprobó la reglamentación para modificar el Código Aeronáutico.

Se trata de una serie de decretos que tienen tiene el fin de mejorar la competitividad del sector mediante un "reordenamiento integral de la legislación aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas, pilar fundamental, no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico", expone el documento que se publicó en el Boletín Oficial.

De esta manera, se estableció la posibilidad a cada aerolínea de elegir su propio servicio de rampa, la liberación contractual y la quita de privilegios de franja horaria y capacidad aeroportuaria para Aerolíneas Argentinas.

Así, el escrito establece que la actividad en la Argentina "debe regirse por los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria, estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación".