El holding COC Global Enterprise anunció cambios en la conducción de dos de sus principales compañías en la Argentina, Flybondi y OCA, con el objetivo de fortalecer su estructura ejecutiva y acompañar una nueva etapa de crecimiento del grupo.

Los movimientos se inscriben en una etapa de fuerte expansión de COC Global Enterprise en la Argentina. En los últimos meses, el fondo estadounidense consolidó una estrategia centrada en transporte y logística. El objetivo declarado es construir una plataforma integrada con escala regional.

En ese marco, Mauricio Sana, hasta ahora CEO de Flybondi, asumirá mayores responsabilidades dentro del holding. Pasará a ocupar el rol de Vice Chairman de la aerolínea y, en paralelo, será el nuevo CEO de OCA, una de las mayores empresas privadas de correo y logística del país.

En el grupo empresario explicaron que la decisión responde a una estrategia de largo plazo, orientada a potenciar sinergias entre las compañías del grupo y a preparar a ambas organizaciones para procesos de transformación y expansión. Sana liderará ahora la etapa de crecimiento de OCA, una empresa con más de 8500 empleados, presencia en todo el país y una operación logística de escala nacional.

En paralelo, Paz Lovisolo asumió como CEO de Flybondi, cargo que suma al de presidenta de la aerolínea. De esta manera, se convierte en la primera mujer en liderar la compañía. Lovisolo continuará además como general Counsel del holding, con responsabilidad sobre los procesos legales, regulatorios y de adquisiciones en los distintos mercados donde opera COC Global Enterprise.

En el caso de Flybondi, el cambio de conducción se produce tras el ingreso de COC Global Enterprise como accionista mayoritario en 2025, en un momento clave para la aerolínea. La low cost, que fue pionera del modelo en la Argentina, está en pleno plan de crecimiento, apalancado en una expansión de flota y rutas.

Plan de expansión

El recambio directivo se da en un momento de definiciones estratégicas para Flybondi, que anunció recientemente una inversión estimada en u$s 1700 millones para sumar aviones a su flota, orientado a sostener su crecimiento en el mercado local y avanzar sobre nuevos destinos de América Latina y el Caribe.

El holding había comprado OCA en diciembre de 2025, con el objetivo de convertirla en la mayor compañía de transporte y logística de América latina, Con esa meta en mente, el holding adquirió la semana pasada Grupo Flecha, un conglomerado de empresas especializadas en logística, con el que se transforma en el operador logístico más grande de la Argentina.

El ingreso de COC Global Enterprise en OCA se produjo en medio de fuerte deterioro financiero de la compañía de correo. La firma, con más de seis décadas de historia y una de las redes logísticas más extensas del país, estaba concursada, con pasivos significativos. La nueva gestión apunta a un proceso de reorganización operativa, inversión en tecnología y reposicionamiento como jugador regional.

COC Global Enterprise es un fondo de inversión privado estadounidense con operaciones en Estados Unidos y América Latina. A través de sus compañías, cuenta con presencia en 20 países, más de 20.000 empleados, una flota de 11.500 vehículos y 32 aeronaves, con intereses en sectores como aviación, logística y tecnología.