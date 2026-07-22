En esta noticia La historia de la emblemática empresa

Georgalos llevará por primera vez Mantecol a Bangladesh, en una apuesta que marcará el desembarco de la histórica golosina argentina en Asia. La compañía, que produce alrededor de 10.000 toneladas anuales del producto, prevé iniciar su comercialización en el país asiático hacia fines de este año.

El proyecto comenzó durante la planificación de la campaña de comunicación para el Mundial de fútbol, cuando la empresa detectó el fuerte vínculo entre Bangladesh y la Selección Argentina.

“El proyecto nació como una campaña de marketing cuando estábamos evaluando cómo comunicar el Mundial. Vimos que había una hinchada en paralelo de casi 200 millones de personas a la que no se la estaba reconociendo. Tenemos un producto que es un ícono argentino, así que decidimos agradecerle a Bangladesh y llevarle el Mantecol”, explicó Katia Gounaridis, gerenta de Relaciones Institucionales de Georgalos, en diálogo con El Cronista. “Hubo una muy buena recepción”, agregó.

La iniciativa tomó forma en cuatro meses. Como primer paso, la empresa viajó a Bangladesh para presentar el producto, realizar degustaciones y mantener reuniones comerciales.

Para poder ingresar al mercado, previamente certificó Mantecol con el sello Halal, requisito para su consumo por parte de la comunidad islámica.

Según comentó la firma, ya realizó un primer envío de muestras y actualmente se encuentra en la etapa final de negociaciones comerciales, con el foco puesto en definir precios y adaptar el packaging para ese mercado. La estrategia contempla comercializar el producto a través de cadenas de supermercados y concretar el envío de los primeros contenedores dentro de los próximos tres meses.

Con este desembarco, Mantecol sumará su primer mercado asiático. La golosina se comercializa, además, en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, España y los Estados Unidos .

En los últimos años, Georgalos amplió su portfolio. El año pasado ingresó en la categoría de helados para competir con Arcor y Nestlé, los dos gigantes que dominan el segmento. Para este desarrollo, que nació hace cinco años, la compañía invirtió alrededor de u$s 1,5 millones. Este nuevo segmento le permitirá a la empresa desestacionalizar sus ventas y sumar facturación en los meses de calor.

En una entrevista con El Cronista a comienzos de este año, la empresa adelantó que en 2026 va a tener “cerca de 20 lanzamientos y todos se van a hacer en Argentina” .

La historia de la emblemática empresa

Georgalos fue fundada en 1939 por Miguel Georgalos, un inmigrante griego que buscaba replicar en la Argentina el halvá, un postre tradicional a base de pasta de sésamo. Sin disponibilidad de ese ingrediente, decidió reemplazarlo por maní. Ese fue el nacimiento de Mantecol.

En 1995, el ‘efecto Tequila’ complicó financieramente a la compañía que no pudo hacer frente a la deuda que había acumulado y que la crisis económica de 2001 terminó de profundizar. Sin más remedio, la empresa le vendió Mantecol y Palitos de la Selva a Cadbury Stani, filial argentina de Cadbury Schweppes, por u$s 22 millones.

La firma inglesa luego se fusionó con Kraft en 2010 y dos años más tarde pasó a llamarse Mondelez quien fue dueña de estas marcas por 21 años. Recién en 2022, Georgalos logró recuperarlas tras adquirir la planta que la firma norteamericana poseía en la localidad bonaerense de Victoria, donde también se fabrican otras tradicionales golosinas como Jirafa, Lengüetazo y Bazooka.