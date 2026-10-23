Tras obtener la aprobación definitiva para extender la concesión de las 35 terminales aéreas que opera en la Argentina hasta 2049, Aeropuertos Argentina dio un nuevo paso para asegurar el financiamiento de su ambicioso plan de infraestructura.

La compañía que dirige Daniel Ketchibachian anunció la emisión de deuda por u$s 400 millones, una operación que -según definió- le permitirá “optimizar su estructura de capital, reducir su costo de financiamiento y fortalecer su liquidez”.

La empresa privada que administra los 35 aeropuertos comerciales del país concretó una exitosa emisión de deuda para fortalecer su capacidad de inversión de largo plazo.

“Con esta colocación, con vencimiento en 2036, Aeropuertos Argentina refinancia su deuda existente, mejorando su perfil de vencimientos, y genera la capacidad financiera necesaria para afrontar el nuevo plan de infraestructura para los próximos 5 años por u$s 1500 millones, que incluyen el compromiso de inversión directa de la compañía por u$s 600 millones fijado en el nuevo acuerdo contractual”, agregó.

Aeropuertos Argentina seguirá operando sus 35 terminales hasta 2049

El acuerdo redefine las condiciones de explotación de los aeropuertos del Grupo A, extiende la concesión originalmente vigente hasta 2038 y habilita una continuidad hasta 2049, con la posibilidad de una nueva prórroga hasta 2056 si la empresa cumple una serie de metas de inversión y ejecución de obras.

La extensión fue el resultado de un largo proceso de negociación que se inició tras la pandemia. La caída histórica del tráfico aéreo durante 2020 derivó en reclamos de la empresa por el impacto económico sobre la concesión, estudios de reequilibrio financiero, discusiones técnicas con el Estado e incluso una demanda judicial.

Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que redefinió el esquema de inversiones para las próximas décadas.

Como parte de ese entendimiento, Aeropuertos Argentina asumió el compromiso de invertir u$s 600 millones adicionales, principalmente en el aeropuerto internacional de Ezeiza, dentro de un plan de infraestructura más amplio que prevé desembolsos por u$s 1500 millones entre 2027 y 2031.

El programa incluye la construcción de nuevas terminales, ampliaciones y mejoras operativas en toda la red aeroportuaria que administra la compañía.

En ese contexto, la firma de Eduardo Eurnekian acaba de concretar una nueva emisión de deuda por u$s 400 millones con vencimiento en 2036 y una tasa de interés del 8% anual.

La operación despertó un fuerte interés entre inversores locales e internacionales. De acuerdo con la empresa, recibió ofertas por alrededor de u$s 1000 millones, más del doble del monto finalmente emitido, aun en un escenario de volatilidad financiera global.

El objetivo principal de la colocación es refinanciar pasivos existentes y optimizar la estructura de capital.

Un plan de obras por u$s 1500 millones

El programa de infraestructura anunciado por Aeropuertos Argentina para el período 2027-2031 contempla la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales y otra para vuelos domésticos en el aeropuerto de Ezeiza, obras de expansión en Aeroparque y mejoras en otros 33 aeropuertos del interior del país.

También prevé trabajos sobre pistas, plataformas operativas, sistemas tecnológicos y terminales de carga, con el fin de ampliar la capacidad operativa de los aeropuertos ante un tráfico aéreo que, según las proyecciones de la compañía, crecerá más de un 114% en las próximas cuatro décadas.

Aeropuertos Argentina forma parte de Corporación América Airports, el holding aeroportuario controlado por el empresario Eduardo Eurnekian. El grupo gestiona 52 aeropuertos en seis países de América Latina (Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay) y Europa (Italia y Armenia).

Durante 2025 procesó 86,7 millones de pasajeros, un crecimiento del 9,8% respecto de los 79 millones registrados en 2024.