La batalla por la empresa que “crio” a los argentinos: quién se la queda

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CARSA, una de las dos licenciatarias de la cadena Musimundo, volvió a presentarse en concurso preventivo en medio de una delicada situación financiera. Según la compañía, la medida busca preservar la continuidad de la operación, proteger el patrimonio social, conservar las fuentes de trabajo y avanzar en una reestructuración ordenada de sus deudas.

La situación se fue agravando durante el último año, en medio de la caída del consumo de electrodomésticos, la pérdida de rentabilidad, el aumento de la morosidad y las dificultades para sostener el capital de trabajo. Ese escenario terminó por profundizar una crisis que la compañía arrastra desde hace varios años.

Musimundo se reconvirtió de los CD's a los electrodomésticos.

Según la Central de Deudores del Banco Central, la compañía mantiene obligaciones con distintas entidades financieras. La mayor exposición corresponde al Banco Nación, con $ 1549 millones, seguida por Banco Macro, con $ 904,8 millones; Banco de Comercio, con $ 301 millones; y Nuevo Banco del Chaco, con $ 300,2 millones.

En todos los casos, la empresa figura en situación 1, la categoría más favorable del sistema financiero. Al día de la fecha, no registra cheques rechazados vigentes.

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El antecedente financiero

No es la primera vez que CARSA enfrenta una situación de este tipo.

En 2018, la compañía ya había pedido la apertura de su concurso preventivo , en medio de una fuerte corrida cambiaria, tasas de interés elevadas y una caída del consumo que golpeó especialmente al rubro de electrodomésticos.

En aquel momento, la empresa declaró un pasivo que distintas estimaciones ubicaban entre los $ 900 millones y los $ 3000 millones. La crisis derivó en el cierre de locales, falta de mercadería y un fuerte achique de su estructura comercial.

Meses después, CARSA logró salir del concurso tras alcanzar un acuerdo con bancos y proveedores. Sin embargo, desde 2019 continuó con la reestructuración de sus deudas y redujo su operación para bajar costos.

Ese año, Electrónica Megatone Sociedad Anónima (EMSA), la otra licenciataria de Musimundo, absorbió 37 sucursales que estaban bajo control de CARSA. La operación permitió conservar más de 330 puestos de trabajo y redujo la estructura de la empresa chaqueña en un 43%. De los 82 puntos de venta que tenía, CARSA quedó con 45.

En 2011, CARSA y Electrónica Megatone (EMSA) compraron la marca Musimundo al fondo Pegasus por unos u$s 15 millones. A partir de esa operación, ambas compañías reemplazaron la marca Megatone por Musimundo en sus sucursales y se repartieron la operación por zonas del país.

Ese esquema cambió en 2024, cuando EMSA rebautizó sus más de 200 locales bajo la marca On City. Desde entonces, CARSA quedó como la empresa que continúa operando la marca Musimundo.

Reestructuración

En 2021, terminó de reestructurar una deuda de $ 945 millones correspondiente a Obligaciones Negociables (ON), con lo que completó un proceso que había comenzado con acuerdos con proveedores y la AFIP, y que también incluyó la refinanciación de $2500 millones con 22 entidades bancarias.

En ese momento, la empresa explicó que el incumplimiento de sus obligaciones había estado vinculado al impacto de la pandemia, la falta de abastecimiento por parte de proveedores clave y la caída de las ventas, que habían deteriorado su situación financiera.