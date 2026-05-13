Hay ciudades que marcan para siempre a sus habitantes y Barcelona lo sabe mejor que nadie cuando se trata de Leo Messi. El astro argentino llegó a la ciudad en el año 2000 con apenas trece años y la dejó en 2021 tras haberlo ganado todo con el FC Barcelona. Cinco años después, Messi sigue eligiendo Barcelona para hacer negocios. Su sociedad de inversión inmobiliaria, la socimi Edificio Rostower, ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas junto al Turó Park, en pleno corazón de la zona alta de la ciudad, por 11,5 millones de euros. La operación, confirmada por la sociedad vendedora Santomera Bay, pone fin a más de tres décadas de abandono de uno de los grandes vacíos urbanos del barrio de Sarrià-Sant Gervasi. Las Galerías Wagner, también conocidas como Vía Wagner, fueron concebidas en los años ochenta como un espacio comercial de alto nivel. Su ubicación era privilegiada: entre las calles Beethoven y Bori i Fontestà, junto a la avenida Diagonal y al lado del Turó Park, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona. En su mejor momento, el complejo llegó a reunir cerca de un centenar de pequeños establecimientos, muchos de ellos vinculados a la moda. Sin embargo, el cierre llegó en 1993, apenas unos años después de su inauguración. Las razones fueron varias: la falta de actividad suficiente para sostener el espacio, el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, una estructura de propiedad muy fragmentada entre 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes. Santomera Bay, el private office de Alejandro Alcaraz, fue quien ordenó el activo antes de la venta. La firma fue recomprando progresivamente la propiedad, hasta entonces muy repartida entre pequeños inversores, con la participación de Crandon, firma especializada en activos alternativos. Una vez consolidada la propiedad, el activo despertó el interés de los principales family offices e inversores institucionales. Finalmente fue Edificio Rostower, la socimi de Messi, quien se adjudicó el proyecto. La sociedad ya agrupa distintos activos inmobiliarios, entre ellos la cadena MiM Hotels, con establecimientos en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos operados por Meliá Hotels International, y los restaurantes Hincha, gestionados por el chef Nandu Jubany. Desde Santomera Bay subrayaron el valor simbólico de la operación: “Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales”. La compra de las galerías Wagner no es la única operación reciente de Messi en Cataluña. El astro argentino lleva años construyendo en silencio un imperio inmobiliario cuyo centro de gravedad es Barcelona. La clave de toda la estrategia es Edificio Rostower Socimi, la sociedad de inversión inmobiliaria que Messi creó en 2013 y que en enero de 2025 sacó a bolsa en el mercado alternativo Portfolio Stock Exchange con una valoración de 223,2 millones de euros, a un precio inicial de 57,4 euros por acción. La cartera de activos que agrupa esa socimi es ya considerable. Sus principales piezas son las siguientes: Y ahora, las galerías Wagner del Turó Park, por 11,5 millones de euros. La valoración total de Edificio Rostower en bolsa supera los 223 millones de euros. A eso se suma la compra de las Wagner. El proyecto de rehabilitación estará en manos del estudio barcelonés OUA Group, dirigido por los arquitectos Jordi Artigas y Andreu Franquesa, junto a Alejandro Fernández de EstudioFAAS. La propuesta descarta por completo recuperar el uso comercial: volver a plantear unas galerías “no era una opción”, según explicaron los arquitectos. El nuevo programa contempla transformar los 3.000 metros cuadrados del inmueble en una sede corporativa que será ocupada en su totalidad por una entidad bancaria. Uno de los elementos más relevantes será la cubierta transitable, de unos 800 metros cuadrados, que se convertirá en una gran terraza concebida como extensión de las oficinas y espacio para reuniones o eventos corporativos.