La cantante Emilia Mernes sumó un nuevo frente de negocios fuera de la industria musical e ingresó al mercado inmobiliario con el lanzamiento de Perra Exclusive S.A., que creó junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la presidencia de la compañía, con una inversión inicial de $30 millones.
La empresa estará orientada a la compra, venta, alquiler y administración de inmuebles, y también podrá desarrollar y comercializar proyectos residenciales, comerciales e industriales. Además, podrá intervenir en operaciones de intermediación inmobiliaria y ofrecer servicios de gestión y asesoramiento vinculados al sector.
De acuerdo con el Boletín Oficial, Perra Exclusive S.A. se constituyó el 18 de diciembre y fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Mernes concentra la mayor participación accionaria de la compañía, mientras que su madre asumirá la presidencia. La artista, en tanto, formará parte del directorio en carácter de directora suplente.
Los otros negocios de la cantante del momento
Cabe recordar que este año la artista pop también incursionó en otros proyectos por fuera de su carrera musical. Junto a su madre participa de Grupo Ñe S.A., una sociedad vinculada a la producción y gestión de espectáculos y contenidos audiovisuales.
A través de Grupo Ñe, la cantante estructura parte de su actividad profesional, desde la producción de shows y contenidos hasta la gestión de contratos, acuerdos comerciales y proyectos vinculados al entretenimiento.
Además, Mernes mantiene acuerdos comerciales vinculados a su imagen. En el último tiempo participó en campañas de moda con marcas internacionales como El Corte Inglés, Adidas y L’Oréal Paris, entre otras.
En línea con una tendencia que atraviesa a distintos artistas, la cantante también incursionó en la industria textil con el lanzamiento de su tienda oficial de merchandising. La prendas asociadas a su marca personal parten desde los $ 35.000 en remeras y alcanzan los $ 80.000 en buzos.
En 2024, estimaciones del mercado ubicaron los ingresos de la cantante en torno a u$s 44.840 mensuales, equivalentes a u$s 538.000 anuales.
Otras proyecciones, difundidas a partir de cálculos del sitio Royalties Calculator, elevan los ingresos mensuales a unos u$s 60.000, con un total anual cercano a los u$s 721.000. La estimación surge de la cantidad de oyentes mensuales en Spotify -más de 18 millones- y del valor promedio que las plataformas pagan por reproducción.