La cantante Emilia Mernes sumó un nuevo frente de negocios fuera de la industria musical e ingresó al mercado inmobiliario con el lanzamiento de Perra Exclusive S.A., que creó junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, quien asumirá la presidencia de la compañía, con una inversión inicial de $30 millones.

La empresa estará orientada a la compra, venta, alquiler y administración de inmuebles , y también podrá desarrollar y comercializar proyectos residenciales, comerciales e industriales. Además, podrá intervenir en operaciones de intermediación inmobiliaria y ofrecer servicios de gestión y asesoramiento vinculados al sector.

De acuerdo con el Boletín Oficial, Perra Exclusive S.A. se constituyó el 18 de diciembre y fijó su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Mernes concentra la mayor participación accionaria de la compañía , mientras que su madre asumirá la presidencia. La artista, en tanto, formará parte del directorio en carácter de directora suplente.

Emilia Mernes junto a su pareja, el cantante Duki.

Los otros negocios de la cantante del momento

Cabe recordar que este año la artista pop también incursionó en otros proyectos por fuera de su carrera musical. Junto a su madre participa de Grupo Ñe S.A., una sociedad vinculada a la producción y gestión de espectáculos y contenidos audiovisuales.

A través de Grupo Ñe, la cantante estructura parte de su actividad profesional, desde la producción de shows y contenidos hasta la gestión de contratos, acuerdos comerciales y proyectos vinculados al entretenimiento.

Además, Mernes mantiene acuerdos comerciales vinculados a su imagen. En el último tiempo participó en campañas de moda con marcas internacionales como El Corte Inglés, Adidas y L’Oréal Paris, entre otras.

En línea con una tendencia que atraviesa a distintos artistas, la cantante también incursionó en la industria textil con el lanzamiento de su tienda oficial de merchandising. La prendas asociadas a su marca personal parten desde los $ 35.000 en remeras y alcanzan los $ 80.000 en buzos.

En 2024, estimaciones del mercado ubicaron los ingresos de la cantante en torno a u$s 44.840 mensuales, equivalentes a u$s 538.000 anuales.