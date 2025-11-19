Stanley 1913 anuncia la incorporación de Antonela Roccuzzo como nueva embajadora de marca, en el marco de la presentación de la nueva Botella Activate Shaker, diseñada para acompañar rutinas activas, entrenamientos y hábitos de hidratación saludable.

Reconocida por su estilo de vida activo, su vínculo con el deporte y su espíritu emprendedor, Antonela representa los valores de la marca y encarna la esencia de la línea Stanley Active, orientada a quienes buscan productos confiables, duraderos y pensados para el movimiento.

“Anto simboliza una nueva generación de consumidores: personas que valoran la calidad, la funcionalidad y el diseño sin resignar estilo. Su historia y su forma de vivir el bienestar reflejan perfectamente el propósito de Stanley 1913”, expresaron desde la marca.

La nueva Botella Activate Shaker

La Activate Shaker es la más reciente incorporación a la familia Stanley Active y fue diseñada escuchando las necesidades reales de la comunidad: una solución más práctica, sustentable y versátil para preparar y consumir batidos de proteínas, licuados, suplementos y aguas infusionadas.

Principales características:

Fabricada con 90% de acero inoxidable reciclado

Filtro extraíble apto para mezcla e infusión

Interior redondeado para limpieza y mezcla más sencilla

Cuerpo con relieve para mejor agarre y agitación

⁠Recipiente de 88 ml con rosca en la base para guardar mezclas o suplementos

Totalmente hermética

Pensada para acompañar todo el día, desde el calentamiento hasta la recuperación, la Activate Shaker permite llenar, batir y beber en un solo producto.

La distribución en Argentina está a cargo de Grupo Mendizabal, representante oficial de la marca en el país.

La colección Stanley 1913 x Anto ya se encuentra disponible en:

