Después de haber arrancado 2026 en baja, la industria automotriz salió del punto muerto en marzo. El mes pasado, se produjeron 41.716 vehículos, un 40,8% más que en febrero y 0,4% por encima de marzo de 2025, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Es el primer mes en lo que va del año que el sector, que tuvo en 2025 su segundo año consecutivo en caída, finaliza con saldo positivo. El principal factor de la mejora es la recuperación de las exportaciones. Las 26.646 unidades enviadas al exterior en marzo representaron un crecimiento del 66,6% contra los volúmenes del mes previo y del 9,7% en la comparación interanual. Explicaron 63,9% de la producción. De todas formas, en el trimestre, las exportaciones retrocedieron 9,5%, a 52.396 despachos. Fueron el 56,7% de lo fabricado en el período. Por tal razón, entre enero y marzo, la producción, si bien recortó su caída, terminó siendo de 92.346 unidades, 19% menor a la de los primeros tres meses del año pasado. En tanto, las ventas domésticas de marzo sumaron 41.453 unidades, mejora del 14,2% contra el volumen del mes previo aunque 13,5% por debajo de los de marzo-25. En consecuencia, el mercado mayorista interno -es decir, de terminales a concesionarias- sumó 112.078 vehículos desde enero, una baja interanual del 12,2 por ciento. Las ventas a concesionarios de autos de producción nacional ascendieron a 11.638 unidades en marzo, 19,9% más que en febrero pero 37,9% por debajo de marzo del año anterior. En el trimestre, totalizaron 33.467 coches, una caída del 36,9%, según los datos de Adefa. En tanto, las empresas asociadas a esa cámara comercializaron 2666 autos electrificados. El volumen es 44,9% menor al del mes previo pero con un crecimiento explosivo (1525,6%) contra la cantidad de hace un año. Las terminales sumaron 9237 coches híbridos y eléctricos entregados a sus redes comerciales en tres meses, 2274,6% por encima de un año atrás, antes de que rigiera el cupo de 50.000 unidades libres de arancel que abrió el Gobierno en 2025 para este tipo de vehículos y que se repitió para este año. Las empresas de Adefa se repartieron la mitad de esa cuota. “Cerramos un primer trimestre que refleja un avance respecto del comportamiento de inicio del año”, declaró Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa. “La actividad de marzo mostró señales de recuperación”, destacó. Sin embargo, el ejecutivo, hombre de Stellantis, reconoció que el saldo negativo del trimestre “indica que, para consolidar la tendencia al alza y transformar la recuperación en crecimiento sostenido, la clave es continuar trabajando en nuestra agenda de competitividad”. Reiteró la necesidad de que el trabajo compartido por automotrices, su cadena de valor y el Gobierno Nacioal “para bajar costos estructurales, optimizar procesos y hacer más eficiente la operatoria”, debe ser un “compromiso total” para que “rinda frutos”. Es decir, “que provincias y municipios se sumen a esta agenda de mejora de competitividad, reduciendo la carga impositiva y las tasas locales que pesan sobre el proceso productivo de toda la cadena y penalizan las exportaciones”. “No jugamos solos. El escenario internacional nos presenta un tablero complejo. Excedentes globales de producción y nuevos jugadores imprimen una presión extra sobre nuestra actividad, que se encuentra sumergida en un competitivo proceso de transición hacia nuevas energías y definiciones de nuevos proyectos”, agregó Pérez Graziano. Es que, en 2025, la industria automotriz argentina cayó 3,1%, a 490.876 unidades producidas. Las exportaciones retrocedieron 10,8%, a 280.589 despachos. Incidió la pérdida de competitividad por impuestos, un lastre de mayor peso frente a la estabilidad del tipo de cambio. Pero también afectó otro factor, más amenazante: productos de origen asiático -en especial, chinos-, con mayor presencia en la región. Sobre todo, en Brasil, principal destino de los vehículos producidos en la Argentina y país, además, que está en un creciente proceso de radicación industrial de varias de esas marcas.