Esteban Wolf, dueño de las heladerías Chocorísimo, Guapaletas y Persicco sumó a su portafolio Abuela Goye, la histórica chocolatería de la Patagonia fundada en 1980. El plan de inversiones, por al menos u$s 1 millón, contempla instalar heladerías propias de la marca, además de continuar con la famosa producción de chocolates. Para eso, el grupo pondrá en marcha un agresivo plan de expansión en la Argentina y avanzará con desembarcos en Chile, Brasil y Colombia. En ese marco, proyecta abrir alrededor de 24 locales de la chocolatería -entre propios y franquicias- durante este año. “Abuela Goye es una de las primeras y más importantes chocolaterías de la Argentina. Tiene tradición, tiene cultura; toda esa mística había que explotarla en el país y en el mundo. A esto se suma que a nuestras heladerías les faltaba tener chocolates en los locales para que el negocio no fuera únicamente estacional y pudiera funcionar todo el año”, dijo Wolf a El Cronista. La producción de las tres heladerías está concentrada en la planta que tiene el holding en el Parque Industrial de Garin donde se fabrica alrededor de un millón de kilos de helado al año. Con la adquisición de Abuela Goye, esa producción aumentará en al menos un 30 por ciento. Además, si bien hoy la chocolatería mantiene su producción y la mayor parte de su comercialización en Bariloche -un esquema que, en una primera etapa, seguirá sin cambios-, el grupo proyecta sumar en Garin una planta automatizada de chocolates para aumentar la capacidad productiva. “Vamos a mantener las fórmulas, la tradición y las materias primas en la producción de chocolates. A su vez, las recetas de los helados van a estar hechas con las recetas originales de Abuela Goye y realizados con chocolates de la marca”, apuntó. “Ya tenemos confirmadas las primeras tres franquicias. En lo que respecta al exterior, tenemos algunos acuerdos de distribución directa y algunos interesados en franquicias”, agregó. Chocorísimo fue fundada en 1998 por Gustavo Tonietti que contaba con un local de la marca en Zárate, provincia de Buenos Aires, y recién en 2013 se incorporó Wolf al negocio. Actualmente, la empresa tiene presencia en la Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Chile. En 2023 Wolf compró Persicco y al año siguiente lo hizo con Guapaletas, hoy la marca de mayor volumen de ventas dentro del grupo. En conjunto, las tres cadenas reúnen cerca de 90 locales. Por su parte, Abuela Goye tiene raíces que se remontan a fines del siglo XIX, con la llegada a la Patagonia de la familia Goye, inmigrantes suizos. Los primeros integrantes se asentaron en la zona tras cruzar desde Chile y formaron parte de los fundadores de la actual Colonia Suiza. Allí desarrollaron actividades agrícolas y comenzaron a elaborar productos artesanales, entre ellos chocolates, siguiendo recetas europeas adaptadas a ingredientes locales. En 1980 Luis Brogger fundó Abuela Goye, en honor a su abuela Esther Cretton de Goye. Actualmente, la empresa tiene tres locales en Bariloche y uno en Buenos Aires (Galerías Pacífico).