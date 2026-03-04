La industria automotriz volvió a caer en febrero. El mes pasado, se fabricaron 29.632 unidades, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El volumen es un 30,1% menor al de un año antes. En proporción, la baja fue, exactamente, la misma que el sector había tenido en enero. Con lo cual, los 50.630 vehículos producidos en el bimestre significaron una merma del 30,1% en la comparación con igual período de 2025. Aunque la cámara de las terminales quiere ser prudente antes de emitir pronóstico por la estacionalidad del bimestre transcurrido, lo concreto es que la industria automotriz inició lo que, por ahora, sería su tercer año consecutivo en retroceso. En 2025, había cerrado con 490.876 unidades, un 3,1% menos que en 2024. En 2024, el número había sido de 506.571 vehículos, 17,1% por debajo de 2023. “Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual del sector, para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento y desempeño esperado del año, es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa. Agregó que “es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales, como las fiscales (nacionales, provinciales y municipales), que acompañen la evolución de la competitividad”. En tal sentido, celebró “la reciente eliminación definitiva del impuesto interno integrada en la reforma laboral”. Según el hombre de Stellantis, “confirma el camino de la transformación para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad de la industria”. La pérdida de competitividad es real. Más allá de la discontinuación de algunos productos -por recambio de modelo, fin de ciclo o decisiones de dejar de producir en la Argentina, como la japonesa Nissan-, o los trabajos de acondicionamiento de las plantas para nuevos modelos, el principal motivo de caída de producción del año pasado fue la fuerte baja de exportaciones, que rozó el 11 por ciento. En febrero de 2026, se profundizó ese declive. Las 15.991 unidades del mes fueron 28,9% inferiores a las de un año antes. En enero, la baja interanual había sido del 12,3%. En el bimestre, se vendieron al exterior 25.750 vehículos hechos en la Argentina, un 23,4% menos que en igual lapso de 2025. Por su parte, se volcaron al mercado interno 36.292 autos nuevos, una caída interanual del 20,4%. El mes previo, las entregas a las concesionarias habían sido prácticamente iguales -de hecho, 0,7% positivo- que en el primer mes del año pasado. Así, en el bimestre, el mercado mayorista sumó 70.625 unidades, un 11,4% menos.