Cuánto tiene que ganar hoy un argentino para que el alquiler no super el 40% de sus ingresos

Los precios de los alquileres subieron 300% en 2023, muy por encima de la inflación que cerró el año en 211,4%. Por eso no sorprende que hoy, pese al aumento del salarios mínimos, se necesite el doble que en 2023.

Según el informe anual que realiza el portal inmobiliario Properati, actualmente en Buenos Aires un departamento de dos ambientes en el barrio de Caballito tiene un precio medio por mes de u$s 525, al cambio oficial $ 451.000. Con un salario mínimo que hasta el 1° de marzo es de $ 180.000, se necesitan 2,7 salarios mínimos para pagar el alquiler. En febrero del año pasado, mes en que se presentó el mismo informe, eran necesarios 1,4 sueldos básicos para la renta de un inmueble de las mismas características .

En 2023, el sueldo mínimo era de $ 65.427 y en promedio se pagaba $ 92.239 por un alquiler. Hoy esa proporción se distorsionó fuertemente con un salario mínimo vital y móvil -de febrero- que se triplicó frente al valor mensual de un alquiler que se quintuplicó.

La principal explicación radica en el fuerte aumento que sufrieron los alquileres en 2023 con subas del 300% como consecuencia de la Ley de Alquileres. Los contratos a tres años con ajustes anuales provocó que la oferta se redujera a mínimos históricos lo que generó subas desmedidas de los precios.

Al derogarse la normativa, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que en diciembre emitió el presidente Javier Milei, la oferta comenzó a recuperarse con la consecuente baja en los precios que, en algunas zonas, ya son de hasta el 20 por ciento.

Qué pasa en la región

El informe que realiza Properati compara el sueldo mínimo y los precios de los alquileres en Latinoamérica. Un salario mínimo no alcanza para rentar una vivienda de clase media en 16 de las 17 ciudades analizadas.

Los casos más llamativos ocurren en Ciudad de México y Guadalajara, donde el alquiler promedio de un departamento de clase media cuesta u$s 1295 y u$s 1281 respectivamente, equivalentes a 3 salarios mínimos mensuales mexicanos.

Entre las ciudades más caras sobresale también Buenos Aires, donde el precio medio es de u$s 525 o 2,7 salarios mínimos de la Argentina. Del mismo modo, en Lima y Monterrey la renta de un departamento de clase media requiere 2,4 y 2,1 salarios mínimos respectivamente, equivalentes a u$s 660 y u$s 907.



Cuál debería ser el sueldo promedio

El informe de Properati calculó, además, cual debería ser el ingreso mensual de un hogar, en dólares, para que el alquiler de una vivienda no supere el 40% de sus remuneraciones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un hogar que gasta más del 40% de sus ingresos mensuales en vivienda (alquiler o hipoteca) incurre en una sobrecarga del costo de vivienda.

Los datos según Properati.

De esta forma el informe arroja que el sueldo mínimo en la Argentina debería ser de u$s 1300, lo que equivale -tomando el dólar oficial- a $ 1.114.100 para que de esta forma el alquiler represente el 40% de sus ingresos.